איש התקשורת בועז גולן, המשמש כמגיש בערוץ 14, פרסם ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו לאור ריאיון שעתיד להשתדר בליל שבת הקרוב. גולן, הידוע בעמדותיו התומכות בראש הממשלה, בחר הפעם למחות בתוקף כנגד חילול שבת קודש.

בפרסום שפרסם, ציין גולן כי לפי בדיקה שערך, מאז הקמת המדינה לא התראיין ראש ממשלה מכהן לתכנית המשודרת בליל שבת. לדבריו, הדבר נכון הן לגבי ריאיון שצולם מראש והן לגבי תכנית המציגה קטעים מהריאיון ומשדרת את המשכו לאחר צאת השבת.

גולן הפנה את דבריו כלפי ראש הממשלה עצמו, תוך שהוא מזכיר אירוע קודם מהעבר. לדבריו, "היחיד שעשה זאת ב-2010 היה בנימין נתניהו ולאחר מכן התנצל והבטיח להקפיד על כך להבא". גולן הוסיף כי "השבוע הוא עושה זאת שוב".

המגיש סיכם את דבריו בביקורת חריפה, תוך שהוא מצביע על פער לטענתו בין דברי ראש הממשלה למעשיו. "מי שמדבר בתקשורת על 'סייעתא דשמיא' במלחמה קיומית - לא יכול לבזות את השבת - מקור הברכה של עם ישראל. בושה!", כך כתב גולן בפרסומו.