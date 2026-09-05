אירוע ירי קשה שהתרחש מוקדם יותר בשכונת קריית השרון בנתניה הסתיים בטרגדיה, לאחר שנקבע מותו של החמוש שנוטרל בידי כוחות המשטרה. בחקירה הראשונית התברר כי מדובר בלוחם צה"ל הסובל מהלם קרב ופוסט-טראומה כתוצאה משירותו הצבאי.

הלוחם הגיע לאזור הסמוך לאצטדיון העירוני כשהוא לבוש בבגדים אזרחיים וחמוש ברובה, ופתח בירי לעבר בניני מגורים. הירי גרם לבהלה רבה בקרב התושבים, שמיהרו להסתגר בבתיהם בחיפוש אחר מקום מוגן.

סמוך לשעה 19:00 החלו להתקבל דיווחים במוקדי החירום, וכוחות משטרה רבים הוזנקו למקום. השוטרים שהגיעו לזירה נתקלו בירי ישיר לעברם מצד האיש החמוש, והגיבו בירי מדויק במטרה לנטרל את האיום. הלוחם נפצע באורח קשה, וצוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפולים רפואיים ראשוניים. מד"א אישר כי מלבד היורה עצמו, לא נפגע איש מהאזרחים או מכוחות הביטחון. מאוחר יותר הגיעה ההודעה על פטירתו מפצעיו.

בשלב הראשון של האירוע נבדק החשד לפיגוע, אך בדיקה מהירה וחקירה של גורמי הביטחון שללו לחלוטין את האפשרות לרקע לאומני. התמונה שהתבררה העלתה כאב רב, כאשר התברר כי מדובר בלוחם הסובל ממצב נפשי קשה בעקבות חוויות קרביות. המקרה מעלה שוב את הצורך בטיפול מעמיק בלוחמים החוזרים מהשטח והמתמודדים עם פגיעות נפשיות.

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תושב מהשכונה תיאר ל'ישראל היום' את רגעי החרדה הקשים בהם נשמעו צרורות הירי, כאשר רבים חששו שמדובר באירוע פיגוע.

בעקבות האירוע נפתחה חקירה מקיפה לבחינת כלל הנסיבות שהובילו למקרה הקשה, ונשמעות קריאות לבחון לעומק את המענה והליווי הניתנים ללוחמים הסובלים מפגיעות נפשיות לאחר שירותם.