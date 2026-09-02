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היערכות ביטחונית מוגברת

צה"ל מתכונן לתרחיש של ירי מחודש מאיראן על רקע ההסלמה עם ארה"ב

מערכת הביטחון מגבירה דריכות בצל המתיחות בין וושינגטון לטהרן • בנק מטרות עודכן ותוכניות הגנה והתקפה הושלמו • שר הביטחון כ"ץ: "ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום עם ארה"ב"

ירי טילי יירוט לעבר טילים איראניים, אילוסטרציה (צילום: אייל מרגולין\פלאש90)

על רקע ההסלמה המתחדשת בין ארצות הברית ל, מערכת הביטחון בישראל מגבירה את מצב הדריכות מחשש שהעימות בין שתי המעצמות עלול להתפתח לממדים רחבים ולגרור גם ירי לעבר מדינת ישראל.

בחודשים האחרונים הושלמה היערכות מקיפה באגף המודיעין ובחיל האוויר למגוון תרחישים אפשריים, הן במישור ההגנתי והן בתוכניות תקיפה. במקביל, גובש ב בנק מטרות מעודכן בשטח איראן, תוך שיפור שיטות הפעולה על בסיס הלקחים שהופקו מהעימות הקודם. מטרת ההיערכות היא להבטיח מוכנות לתגובה מהירה ויעילה במקרה של הסלמה. לפי פרסום באתר 'מאקו', בכיר ביטחוני ישראלי ציין כי תשתיות האנרגיה של איראן יהוו יעד מרכזי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס מוקדם יותר היום לאפשרות שאיראן תבחר לפעול דווקא בתקופת החגים הקרבה. "ככל שהלחץ של ארה"ב על איראן גובר והחיכוך והמחנק הכלכלי על איראן גובר, יש סבירות שהם כן יתקפו. אנחנו מוכנים לזה בהגנה", אמר השר. לדבריו, "אנחנו ערוכים בהגנה ובהתקפה בתיאום ארה"ב".

בדרגים הבכירים במערכת הביטחון מעריכים כי הלחץ הכלכלי הכבד שמפעילה ארצות הברית על טהרן עשוי לדחוק את המשטר האיראני לנקיטת צעדים חריפים. על רקע המתיחות הגוברת באיראן וההסלמה בזירות נוספות, צה"ל מקיים תרגולות ונערך לאפשרות של התלקחות ביטחונית גם במהלך תקופת החגים הקרבה.

איראןארה"בצה"לישראל כץ

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