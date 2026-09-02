שר הביטחון ישראל כץ נמנע בוועידת ynet מלהכחיש באופן חד־משמעי טענות על בגידה באירועי השביעי באוקטובר. כאשר נשאל השר על דברי שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, שהעלתה בראיון לערוץ 14 שאלות על נוכחותו המוקדמת של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בזירת הדרום באותו בוקר, השיב כץ בעמימות. השר ציין כי הוא "לא צורך תקשורת" וכי הוא מסתמך אך ורק על חומרי החקירה הרשמיים שבפניו.

"המחדל עמוק דיו" - אך לא שלל בגידה

שר הביטחון פירט כי על פי החומר שנחשף בפניו, בכירי חמאס תיאמו פעולות עם חיזבאללה ואיראן והפעילו את עוצבת עזה על פי תוכנית "חומת יריחו", שלטענתו לא דווחה לדרג המדיני. "מהחומר שראיתי, המחדל עמוק מספיק כדי להסביר את שקרה שם", אמר כץ. עם זאת, השר לא שלל באופן מפורש את האפשרות של בגידה, והתחמקותו החוזרת מהכחשה ברורה הותירה שאלות פתוחות בקרב הנוכחים והתקשורת.

דברי שרה נתניהו ותגובת גולן

הרקע לדברי שר הביטחון הוא הראיון שפרסם ערוץ 14, בו העלתה שרה נתניהו שאלות על נוכחותו של יאיר גולן בשטח בשעות המוקדמות של בוקר הטבח. "כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשישה, בשבעה באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם, כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה", אמרה. למרות שציינה כי היא "לא שותפה לשום תאוריות" ודרשה הקמת ועדת חקירה, גולן הגיב בחריפות ושלח אליה מכתב התראה בו דרש התנצלות פומבית ופיצוי של 2.5 מיליון שקלים שיועברו לניצולי מסיבת הנובה.

ראש הממשלה: "זה קשקוש, לא הייתה בגידה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש בתוקף את טענות הבגידה. "קשקוש בלבוש", אמר בהתייחסו לפרשנויות שניתנו לדברי רעייתו. "אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה - שלא נרגיז את חמאס - לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש". ראש הממשלה הדגיש: "זה כשל, אבל זה לא בגידה. זה קורה. לצערי קרה עם מחירים נוראיים, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה. זה סתם קשקוש". ההכחשה המפורשת של ראש הממשלה עומדת בניגוד להתחמקות של שר הביטחון.

בחזית האיראנית: "תוכנית הגרעין הושמדה"

במקביל לסערה הפוליטית, הציג שר הביטחון תמונת מצב אסטרטגית בחזית האיראנית. כץ הצהיר כי ישראל השמידה את תוכנית הגרעין של איראן במסגרת מבצע "עם כלביא", וכי מאז לא חודשה. השר שיבח את יכולות צה"ל והבהיר: "אם הם יתקפו אותנו, אנחנו נגיב בעוצמה רבה, בלי תלות באף אחד". דבריו נאמרו על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן והאיום הגרעיני.