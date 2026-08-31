פרשה חמורה נחשפה היום (יום שני) במערך הרפואי של צה"ל, כאשר שני רוקחים ותיקים נעצרו לחקירה בחשד שגנבו כמויות גדולות של תרופות שיועדו לחיילים. על פי החשד, הרוקחים – רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, שניהם מועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון – הוציאו עשרות אלפי תרופות מהמערכת הצבאית ומכרו אותן באופן פרטי.

המעצרים בוצעו בעקבות חקירה סמויה ממושכת שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים. את החקירה הובילו משולב ימ"ר ארזים באגף הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, בשיתוף עם יחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת, ובליווי אגף האכיפה במשרד הבריאות.

ממצאי החקירה מצביעים על ניצול לרעה של מעמד ואמון. על פי החשד, שני הרוקחים ניצלו את גישתם למערכת אספקת התרופות הצבאית כדי להוציא במרמה עשרות אלפי יחידות של תרופות, כולל תרופות מרשם רגישות שהיו מיועדות לחיילים הזקוקים להן. התרופות הוצאו מהמערכת באופן שיטתי ונמכרו בשוק השחור, כך לפי החשד, תוך שהחשודים מרוויחים עשרות אלפי שקלים על חשבון המערכת.

הפרשה מעוררת שאלות קשות בנוגע לפיקוח על ספקים חיצוניים במערכות רגישות. בעת שחיילים רבים משרתים בחזית ונזקקים לטיפול רפואי, נחשפה פרשה שבה גורמים ניצלו את אמון המערכת למען רווח כלכלי אישי. גורמי הביטחון מסרו כי החקירה נמשכת וכי ייבדקו היבטים נוספים של המקרה, תוך הדגשת החשיבות של פיקוח הדוק על ספקים במערכות הקשורות לבריאות ולביטחון.