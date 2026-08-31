אירוע חריג התרחש השבוע בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי, כאשר 16 לוחמים נשפטו למאסר בפועל לאחר שסירבו להתייצב לפעילות מבצעית ברצועת עזה. הסירוב נבע מכך שהלוחמים, תלמידי ישיבות הסדר, נדרשו לעלות לנמ"ר (נושא מפונים רפואי) יחד עם פרמדיקית שהייתה אמורה ללוות את הסיור המבצעי.

החיילים הסבירו כי הם מסרבים לעלות לרכב יחד עם האישה מטעמי צניעות והלכה. כתוצאה מהסירוב, הפעילות המבצעית שתוכננה לאותו יום, ביום רביעי שעבר, בוטלה במלואה.

מפקד הגדוד החליט לשפוט את הלוחמים בהתאם לרמת מעורבותם באירוע. חמישה חיילים שזוהו כמובילי הסירוב קיבלו עונש של 10 ימי מחבוש, ואילו 11 חיילים נוספים שהצטרפו לסירוב נשפטו ל-5 ימי מחבוש. שניים מבין החיילים שקיבלו את העונש הכבד יותר יידרשו לעבור ועדת הערכה טרם חזרתם לפעילות מבצעית.

בהודעה מצה"ל נמסר כי האירוע נמצא בבדיקה, וכי ננקטו צעדים פיקודיים כנגד המעורבים. גורמים בצבא הגדירו את המקרה כסירוב פקודה חמור שגרם לביטול פעילות מבצעית.

ארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה פרסם תגובה חריפה ביותר. "דורשות לשחרר מיד את הלוחמים ולהעניש את מי שמתעמר בהם", נכתב בהודעת הארגון. "אג'נדת הכפיה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה".

בהמשך ההודעה נכתב: "צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו. שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון. לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה".

יו"ר מפלגת "נעם לישראל", חבר הכנסת אבי מעוז, פנה ישירות לצמרת המדינית והביטחונית. "רה"מ ושר הביטחון, זה במשמרת שלכם. אתם מפנים עורף לחיילי צה"ל", כתב. "לוחמי גבעתי, גדוד רותם - סיכנתם את חייכם במסירות נפש בלבנון, והצבא מפנה לכם היום עורף".

ח"כ מעוז הוסיף: "לא ייתכן שביד אחת הצבא קורא לחרדים להתגייס, וביד השנייה פוגע בחיילים מצטיינים שרוצים לחיות לפי אמונתם. גם אם תידרשו לשבת בכלא - עשו זאת בראש מורם ובגאווה יהודית. חופשי להיות יהודי".

הרב דרור אריה, מרבני ישיבת ההסדר שדרות, תקף את ההחלטה בחריפות: "זו חוצפה שאין כדוגמתה. שר הבטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, כלא לא ישבור אותם, הם עמוד האש לפני המחנה, יזכרו לדורות כמנצחים".