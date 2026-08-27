מתן צנגאוקר ( צילום: Miriam Alster/Flash90 )

צה"ל פרסם היום (יום ה') אחר הצהריים כי חיסל בתקיפה במרחב חאן יונס מפקד בכיר בארגון הטרור חמאס, אסמעיל מחמד אברהים ברים. המחבל שחוסל אתמול היה אחראי על החזקת שלושה ישראלים בשבי במנהרה בדרום רצועת עזה.

לפי הודעת דובר צה"ל, המחבל החזיק במנהרה במרחב דרום הרצועה את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו. שלושת הישראלים שוחררו לבתיהם במסגרת עסקאות שבויים שבוצעו בחודשים האחרונים. עידן אלכסנדר, אזרח אמריקאי ששירת בצה"ל, נחטף מבסיס צבאי בבוקר שמחת תורה תשפ"ד. שחרורו בוצע כמחווה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו במזרח התיכון. לאחר שובו ארצה, אלכסנדר החליט לשוב לשירות בצה"ל, ובאירוע שנערך בעוטף עזה אמר: "עשיתם לי גיהנום, אני אעשה לכם גיהנום בחזרה". מתן צנגאוקר שוחרר בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר חטיפתו מביתו בקיבוץ ניר עוז. אימו, עינב צנגאוקר, הובילה את המאבק הציבורי למען שחרורו. לפני כחודשיים הגיע מתן לציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק, שם בירך ברכת הגומל בהתרגשות רבה.

נושא תפילה

אברה מנגיסטו, תושב אשקלון, חצה את גדר המערכת לעזה בספטמבר 2014 והוחזק בשבי חמאס כעשור שנים. הוא שוחרר במסגרת עסקת השבויים השנייה בפברואר 2025. ביממה שקדמה למתקפת הפתע של חמאס בוצעה פעולה חשאית ברצועת עזה במסגרת המאמצים לאתר את מנגיסטו, אך הפעולה לא הניבה תוצאות.

על פי הודעת צה"ל, המחבל שחוסל קידם בתקופה האחרונה מתווי פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר איום זה.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.