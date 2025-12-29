ירון צנגאוקר, אבא של שורד השבי מתן צנגאוקר, נגד משרד הביטחון. בתביעה על סך חצי מיליון שקלים שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב, טוען האב כי הוחזק מסוגר במשך שעות וכי נמנע ממנו המפגש המיוחל עם בנו בהשפלה עמוקה: "התנהלות זו הובילה לאובדן הזדמנות משפחתית חד-פעמית" (משפט)
כמעט שבוע אחרי המפגש עם טראמפ בבית הלבן, שורד השבי מתן צנגאוקר הגיע הלילה, שעון ניו יורק, לתפילה בציונו של הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס. הוא בירך ברכת הגומל בהתרגשות | אמו עינב: "תבקש עלינו צדק, אמת ושלום" (חטופים)
עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן, נאמה ב'כיכר החטופים' ותקפה: "הממשלה והעומד בראשה, בנימין נתניהו, אחראים למחדל השבעה באוקטובר. הם האחראים לכך שילדים נחטפו בפיז'מות ממיטותיהם, הם האחראים למחדל ההפקרה באותו היום, ובכל יום מאז, אחראים לחטופים ולחטופות שנהרגו ונרצחו בשבי" (בארץ)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
סרטון חדש מתפרסם הערב, ובו אות חיים מהחטוף מתן צנגאוקר | בסרטון נראה מתן פונה לבני משפתו ולחבריו ואומר "כל המכרים שלי, כל החברים - צאו, תעשו רעש כמו שרק אתם יודעים ובעזרת השם נתראה בקרוב" | התיעוד מתפרסם באישור המשפחה (בארץ)
משפחתו של החטוף מתן צנגאוקר גילתה כי מפלצות החמאס עשו לבנם תרגיל חולני ושיקרו לו שהוא צפוי להשתחרר מהשבי ועתיד להיפגש עם משפחתו - אך למעשה עבדו עליו והשאירו אותו בשבי באכזריות | המידע הגיע לאחר שחרורו של עידן אלכסנדר, ששהה במחיצת צנגאוקר מתחילת השבי (חדשות)
ארגון הטרור הרצחני חמאס ממשיך בלוחמה הפסיכולוגית כנגד אזרחי ישראל ומשפחות החטופים, והיום מפרסם תמונה חדשה מהשבי של החטוף מתן צנגאוקר תוך איום כי הוא לא יוחזר בחיים | קודם לכן טען חמאס שצה"ל כיתר את המקום שבו מוחזק צנגאוקר - בצה"ל הכחישו שנעשה ניסיון לחצו (בארץ)
שורד השבי עידן אלכסנדר, נפגש עם שר הביטחון לשעבר ויספר לו על הקשיים הנוראים שעבר בשבי חמאס: "עברנו בין עשרות מקומות, ישנו בדירות, במסגדים ואפילו ברחוב" | ואילו הם הפרטים חדשים על מצבו הקשה של החטוף מתן צנגאוקר, השבוי עדיין בשבי החמאס (חדשות)
יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, נפגש היום עם עינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, כשברקע ההרחקה שלה ממשכן הכנסת. בפגישה סוכם כי תוכל לשוב ולהיכנס לכנסת, ככל שתשמור על הכללים | אוחנה: "רק לאחר התראות ואזהרות חוזרות ונשנות - חוצי הקווים הורחקו" (כנסת)