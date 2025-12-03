קצת פחות משנה אחרי התפילה המשותפת שנשא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עם הוריו של ניצול השבי אלכסנדר עידן, על ציונו הק' של הרבי מליובאוויטש בניו יורק - עידן עצמו הגיע למקום לשאת תפילה הודיה | יממה אחרי שחרורו גילה עידן כי צפה בשבי בתיעוד מתפילת טראמפ והוריו: "זה היה הרגע שבו הבנתי שהמשפחה שלי נלחמת עליי בכל העולם" (בעולם)
שורד השבי עידן אלכסנדר נפגש הערב, כמעט חודשיים אחרי שחרורו משבי חמאס, עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחדר הסגלגל. הוא סיפר כי לאחר בחירתו של טראמפ לנשיאות היחס אליו בחמאס השתנה. ואיך הגיב טראמפ? | צפו (בעולם)
משפחתו של החטוף מתן צנגאוקר גילתה כי מפלצות החמאס עשו לבנם תרגיל חולני ושיקרו לו שהוא צפוי להשתחרר מהשבי ועתיד להיפגש עם משפחתו - אך למעשה עבדו עליו והשאירו אותו בשבי באכזריות | המידע הגיע לאחר שחרורו של עידן אלכסנדר, ששהה במחיצת צנגאוקר מתחילת השבי (חדשות)
כשבוע לאחר ששוחר משבי חמאס נפגש אמש (רביעי) שורד השבי עידן אלכסנדר עם ראש השב"כ רונן בר | בשיחה בין השניים, בר אמר לעידן: "אני רוצה להתנצל בפניך שנפלת בשבי גם בגללנו, ועל כך ששוחררת בזכות וויטקוף ולא בזכותנו" (ביטחון)
שורד השבי עידן אלכסנדר, נפגש עם שר הביטחון לשעבר ויספר לו על הקשיים הנוראים שעבר בשבי חמאס: "עברנו בין עשרות מקומות, ישנו בדירות, במסגדים ואפילו ברחוב" | ואילו הם הפרטים חדשים על מצבו הקשה של החטוף מתן צנגאוקר, השבוי עדיין בשבי החמאס (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם השבוע הודעת דוברות הנוגעת ליחסים בין ישראל לארה"ב, ברקע שחרורו של החטוף עידן אלכסנדר על ידי ארה"ב במשא ומתן ישיר עם חמאס | התסכול של נתניהו הוכנס כולו בכמה פסקאות שהיו תמימות רק למראה | על טראמפ והשיגעונות שלו, והאם הוא אוהב את ישראל או רק את עצמו? (מדיני, פרשנות)
ביממות הספורות מאז שחרורו, הספיק שורד השבי עידן אלכסנדר לשתף מעט מהתלאות הקשות שעבר אצל המחבלים | הוא נחקר ועונה במשך שעות, גופו התמודד עם זיהומים ועורו כוסה בפצעים | מהעדות המצמררת עולים פרטים דרמטיים שחמאס ידע על צה"ל הרבה יותר ממה שכוחות הביטחון ידעו על ארגוני הטרור (בארץ)
אמו של שורד השבי המתאושש בבית החולים איכילוב, העניקה הערב הצהרה מיוחדת בה הודתה לאמריקאים ולחיילי צה"ל על חלקם בשחרור החטופים אך דילגה בדבריה על ראש הממשלה | צביקה מור שבנו איתן חטוף בעזה מתח על דבריה ביקורת חריפה: "כפיות טובה, אין לך שום זכות לערער על זכותנו להילחם כאן על עתידנו" (בארץ)
עידן אלכסנדר הספיק ביממה שחלפה מאז שחרורו לשתף את בני משפחתו בחלק קטן מהתלאות ומסכת העינויים אותם עבר בשבי האכזרי של חמאס | לפחות במקרה אחד הוא ניצל ברגע האחרון מקריסת מנהרה בה שהה | ומה העניק לו סטיב ויטקוף (בארץ)