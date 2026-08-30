בקשה משפטית הוגשה היום (יום ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי התנועה לחופש המידע, הדורשת לחייב את משרד ראש הממשלה למסור פרטים מלאים בנוגע לנסיעתה של שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, לבירת ארצות הברית ב-23 במרץ האחרון, בעת שהמדינה הייתה נתונה במצב מלחמה מול איראן.

על פי הטענות שהועלו בבקשה, משרד ראש הממשלה נמנע מלהשיב לפניות חוזרות ונשנות שהגישה התנועה במסגרת חוק חופש המידע, ולא מסר את המידע המבוקש במועדים שנקבעו בחוק. כעת מבקשת התנועה כי בית המשפט יורה למשרד למסור את כל הפרטים הנוגעים לנסיעה, ובמיוחד את הפרטים הקשורים למעורבות המדינה בארגון הנסיעה ובמימונה.

בהודעה שפורסמה מטעם התנועה נמסר: "העניין הציבורי נוגע לאפשרות שכספי המדינה, עובדי המשרד וסמכויותיו שימשו לנסיעה". לדברי התנועה, חשיפת המידע נחוצה על מנת לברר את מטרת הנסיעה ואת היקף מעורבותו של משרד ראש הממשלה בה.

עוד נטען בבקשה: "מסירת המידע תאפשר לבחון אם הנסיעה שירתה מטרה של המדינה ובגדר תפקידי המשרד, מה היה הבסיס להשתתפות המשרד בארגונה ובמימונה, מי צורף לפמליה ומכוח איזה תפקיד, מי נשא בכל הוצאה, והאם קוימו הליכי האישור והבקרה הנדרשים".

בבקשה המשפטית ניתן דגש מיוחד לעיתוי הנסיעה, שהתרחשה בעיצומה של המלחמה מול איראן. התנועה טוענת כי לעיתוי זה משמעות מהותית בבחינת האופן שבו הוקצו משאבי המדינה לצורך הנסיעה.

"מועד הנסיעה מוסיף נדבך לבחינה זו. בעת מצב חירום נדרש משרד ראש הממשלה לקבל החלטות בדבר הקצאת כוח אדם ותקציב", כך נמסר מטעם התנועה.

בנוסף הדגישה התנועה כי המידע שהיא מבקשת יאפשר לבחון "את ההחלטה להקצות משאבים לנסיעה, את הקשר בין ההוצאה לבין מטרת הנסיעה ואת ההבחנה בין פעילות מטעם המדינה לבין פעילות שאינה ממומנת מכוחה".

התנועה לחופש המידע פונה כעת לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לחייב את משרד ראש הממשלה למסור את המידע שביקשה, לאחר שלטענתה לא התקבל כל מענה לפניותיה בפרק הזמן שנקבע בחוק חופש המידע.