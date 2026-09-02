לאחר כמעט שני עשורים של שתיקה, מאשרת ישראל לראשונה באופן רשמי כי היא עמדה מאחורי חיסולו של הגנרל הסורי מוחמד סולימאן, במסגרת אחד המבצעים המורכבים והמשמעותיים ביותר של מערכת הביטחון במזרח התיכון.

סולימאן, שנהרג בקיץ 2008 בעיירת החוף טרטוס שבסוריה, היה איש סודו הקרוב ביותר של נשיא סוריה בשאר אל-אסד. במסגרת תפקידו החזיק בסמכויות רחבות ביותר, ניהל את פרויקטי הרכש והפיתוח המתקדמים של הצבא הסורי, והיה הדמות המרכזית שעמדה מאחורי הקמת הכור הגרעיני בדיר א-זור – פרויקט שנבנה בשיתוף פעולה סמוי עם צפון קוריאה והושמד על ידי חיל האוויר הישראלי בשנת 2007.

מעבר לתפקידו בבניית היכולת הגרעינית של המשטר הסורי, שימש סולימאן כחוליה המרכזית להעברת אמצעי לחימה מתקדמים, טילים ונשק מאיראן ומדמשק לידי ארגון חיזבאללה בלבנון. כמי שפיקד על הענף החשאי לפיתוח ורכש נשק של צבא סוריה וניהל את תקציבי הביטחון העצומים של ארמון הנשיאות, היה סולימאן הדמות המרכזית בהתעצמותה הצבאית של סוריה וזרועותיה באזור.

המבצע בוצע ב-1 באוגוסט 2008. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט חשף את הפרטים בספרו, כפי שדווח ב-Ynet. סולימאן שהה באותה עת בבית הנופש הפרטי שלו על קו החוף בעיר טרטוס, כאשר מרפסת הבית פונה ישירות אל הים התיכון. בשעות הערב, בעוד הגנרל הסורי יושב במרפסת ביתו ואוכל ארוחת ערב עם אורחים, הגיח מן הים כוח קומנדו ימי מיוחד. לוחמי שייטת 13, צלפים מיומנים, התקרבו בחסות החשיכה עד למרחק של כ-150 מטרים בלבד מהמרפסת, כשהם מתפרשים ותופסים עמדות משני צדדיה. למרות שבחופים הסמוכים שהו עוברי אורח רבים, נותרה נוכחות הלוחמים בלתי מורגשת לחלוטין.

עם קבלת הפקודה ולאחר זיהוי ודאי של היעד, ביצעו הצלפים ירי מדויק לעבר סולימאן. שלושה כדורים פגעו בראשו, בעורפו ובצווארו, וגרמו למותו המיידי. מיד לאחר ביצוע הירי, נסוגו לוחמי השייטת במהירות בחזרה אל הים, נאספו על ידי סירת חיל הים שהמתינה להם ונעלמו מבלי להותיר עקבות.

בעקבות המבצע, העדיף אסד לשמור על שתיקה ולא להאשים את ישראל באופן פומבי. היחיד שהתייחס לאירוע היה מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, שטען כעבור מספר חודשים כי ישראל אחראית להתנקשות בשל תפקידו של סולימאן במלחמת לבנון השנייה. אישור ראשון למעורבות ישראלית הגיע בשנת 2015, בעקבות הדלפת מסמכי מודיעין אמריקניים של סוכנות ה-NSA על ידי אדוארד סנואודן, שקבעו כי שייטת 13 ביצעה את הפעולה. כעת, 18 שנים לאחר המבצע, מובא סוף לשנים של ספקולציות סביב חיסולו של האיש שניהל את הפרויקטים החסויים ביותר של המשטר הסורי.