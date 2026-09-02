יו"ר מפלגת "ישר!" והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, העלה הבוקר (יום ד') טענות חריגות בנוגע להתנהלות הדרג המדיני במהלך אחד מאירועי ההסלמה הבולטים בצפון בעשור האחרון. במהלך ריאיון בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה", טען איזנקוט כי לאחר הפלת מטוס חיל האוויר באש נ"מ סורית בשנת 2018, הוא לא הצליח ליצור קשר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במשך כשעתיים – ועל כן החליט על דעת עצמו לצאת לתקיפת תגובה נרחבת.

האירוע המדובר התרחש ב-10 בפברואר 2018. בעקבות חדירת כטב"ם איראני מדגם "שאהד 141" וירוטו בשטח ישראל, תקף צה"ל את קרון ההפעלה של הכלי בבסיס T-4 בסוריה. במהלך התקיפה נורתה אש נ"מ מסיבית לעבר מטוסי חיל האוויר, ומטוס F-16I ("סופה") נפגע והתרסק באזור קיבוץ הרדוף. אנשי הצוות נטשו וצנחו בשטח הארץ.

"החלטתי לבצע תקיפה רחבה מאוד"

איזנקוט תיאר את גרסתו להשתלשלות העניינים באותו בוקר: "אנו תוקפים קרון בסוריה... ותוך כדי הפעולה מופל מטוס F-16 בשעה חמש בבוקר. הטייסים לשמחתי צונחים בשטחנו. אני ראיתי בזה אירוע חמור מאוד. אני רמטכ''ל, ואני מחליט יחד עם ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר לבצע תקיפה רחבה מאוד ולהטמיע השמדה של סוללות סוריות".

לפי טענתו, הוא ניסה לקבל את אישור הדרג המדיני ללא הצלחה: "אני מבקש לעדכן ולהתייעץ עם ראש הממשלה, אני לא מצליח במשך שעה שעתיים – ואני לוקח החלטה לבצע תקיפה רחבה מאוד של השמדת סוללות נ"מ סוריות ושל השמדת מטרות איראניות, ולפתע הוא מגיח לי בחמ''ל של חיל האוויר אחרי 3-4 שעות, כשניסיתי דרך המזכיר הצבאי שלו להשיג אותו או לעדכן אותו ולהתייעץ איתו".

באותה תקיפה הופצצו 12 מטרות סוריות ואיראניות, ונהרגו לפי הדיווחים בין 6 ל-25 פעילים וחיילים. הרמטכ"ל לשעבר הדגיש כי ראה בהפלת המטוס אירוע חמור שחייב תגובה מיידית, גם ללא תיאום מלא עם הדרג המדיני.

"אמירה היסטרית חסרת אחריות"

במהלך הריאיון התייחס יו"ר "ישר!" גם למתקפה החריפה ששיגר לעברו נתניהו בריאיון בערוץ 14, שבו אמר רה"מ כי "אם איזנקוט ייבחר, זה יהיה תחילת הסוף של מדינת ישראל". איזנקוט הגיב לדברים ואמר: "זו אמירה היסטרית חסרת אחריות, הוא יודע כמוני איזה כוח נבנה פה ב-80 שנה".

"ישראל חזקה מאוד, צה''ל חזק מאוד והשאלה היא מה אנו נעשה כדי לחזק את החברה הישראלית – אחרי שבשנים האחרונות נפער שסע והערבות ההדדית נפגעה", הוסיף איזנקוט. "אני חושב שזאת אמירה לא ראויה".

הגרסה שהציג איזנקוט מעלה שאלות בנוגע לתיאום בין הדרג הצבאי והמדיני במהלך אירועי ביטחון קריטיים. מדובר באחד האירועים הבולטים בהם מטוס קרב ישראלי הופל במהלך מבצע מבצעי, והתגובה הצבאית שבאה בעקבותיו הייתה נרחבת ביותר.

רקע: העלאת רמת הסיכון על איזנקוט

יצוין כי לאחרונה העלתה המשטרה את רמת הסיכון על איזנקוט לדרגה 4 מתוך 6, והמפכ"ל המליץ על אבטחה חמושה מיידית. ההמלצה מגיעה על רקע העלייה בסקרים של מפלגת "ישר!", שבחלק מהם אף עוברת את הליכוד. הוועדה המייעצת ממליצה כי השב"כ יספק את האבטחה, אולם ההכרעה הסופית תתקבל בוועדת השרים לענייני השב"כ.

בנוסף, נשים חרדיות פנו לאיזנקוט במכתב רשמי בדרישה לקבוע פגישה דחופה ולשריין אישה חרדית במקום ריאלי ברשימתו לקראת הבחירות הקרובות, במסגרת יוזמת "פריימריז הנשים החרדיות".