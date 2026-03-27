לא פחות מ-47 ספינות וסירות עושות את דרכן בשעה זו לכיוון חופי ישראל, במטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה | בשונה מהפעם הקודמת בה סירה בודדת ניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של ישראל, הפעם יהיה זה אתגר שונה וגדול בהרבה עימו תיאלץ ישראל להתמודד (חדשות)
המדינה הגישה היום בקשה לבית המשפט בחיפה, להחרים לצמיתות לטובת אוצר המדינה את האונייה "מדלין" מ"משט החירות", שעליה השתלט צה"ל בחודש שעבר בעת שניסתה להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | "כלי השיט התעלם מן הקריאות שנקראו לו, שוב ושוב, לעצור" נכתב (בארץ)
פעילת האקלים גרטה טונברג וחבריה למשט לעזה שנבלמו על ידי שייטת 13, הוכנסו עם הגעתם לנמל אשדוד לחדר להקרנת סרט הזוועות של טבח שמחת תורה אך "כאשר ראו במה מדובר סירבו להמשיך לראות" | לפנות בוקר הם הועברו לנתב"ג שם יגורשו מישראל (חדשות)
משט
ה"סיוע"
לעזה בהובלת גרטה
טונברג הפך – בלי שהתכוונה – למהלך הסברתי
מבריק עבור ישראל | מה
קרה בלב ים שגרם לפעילת האקלים הטבעונית שכעת צריכה להתמודד עם סנדוויץ' פסטרמה ובקבוק פלסטיק מזהם במיוחד |והתגובה של משרד החוץ הצפרתי (חדשות
בארץ)
כוחות של חיל הים השתלטו הלילה על ספינת הפעילים הפרו פלסטינית "מדלן" שעשתה את דרכה לעזה, וכל הפעילים נעצרו | שר הביטחון הנחה את צה"ל להקרין לפעילים את "סרטון הזוועות" מטבח חמאס | משרד החוץ: "כל נוסעי 'יאכטת הסלפי' בריאים ושלמים. סופקו להם כריכים ומים. המופע הסתיים" | ההשתלטות הלילית שלב אחר שלב (חדשות)
בישראל נערכים להגעת ספינת המחאה "מדלין" שעליה שנים עשר פעילים פרו-פלסטינים, שעל פי לוחות הזמנים העדכניים, היא צפויה להגיע סמוך לחופי עזה במהלך שעות הלילה | כוחות של שייטת 13 נערכים להשתלט על הספינה ולמנוע את הגעתה לרצועה | כך זה יתבצע - כל הפרטים (צבא)