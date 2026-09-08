כעשור לאחר מותו של ראש הממשלה לשעבר שמעון פרס, החליטו בעיריית ירושלים ובקק"ל לקרוא את מתחם בנייני האומה על שמו. במעמד מיוחד שנערך הבוקר במקום השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי ובני משפחת פרס.

במהלך הדברים סיפר הרצוג כי יזם את הרעיון עוד בתפקידו הקודם כיו"ר הסוכנות מול ראש העיר ליאון, שבירך על המהלך להנצחת שמו של פרס שפעל רבות מתוך ירושלים. קריאת השם מגיעה במקביל לתוכנית הפיתוח "בנייני האומה 2030", שבמסגרתה יושקעו קרוב ל-800 מיליון ש"ח בהרחבת המקום.

המתחם, שבמפלס התחתון שלו אף נחשף בעבר אתר עתיק של בית יוצר לחרס מימי הרומאים, משתרע על עשרות אלפי מטרים רבועים, וכולל שורת אולמות לצד אולם "אוסישקין" המפורסם.

מערכת יחסים סוערת עם הציבור החרדי

ההחלטה לקרוא למתחם המוכר בכניסה לעיר על שמו של פרס מציפה זיכרון היסטורי מורכב במיוחד. לאורך שבעה עשורים של פעילות ציבורית ועסקנות פוליטית, ניהל פרס מערכת יחסים שידעה עליות ומורדות רבות מול גדולי ישראל ונציגי היהדות הנאמנה.

במשך שנים ארוכות בהנהגת המערך חיזר פרס ללא הרף אחר הקול החרדי ופיזר הבטחות רבות בענייני דת ותקציבים במטרה להקים ממשלות שמאל, אך פעם אחר פעם העדיפו הנציגים החרדים ללכת עם גוש הימין והליכוד. אכזבתו המרה מהמאמצים שלא נשאו פרי הולידה אז את אמרתו הידועה: "שלח לחמך על פני המים? מאפיות שלמות כבר שלחתי".

נקודת השפל והקרע החריף ביותר נרשמו בשנת תש"ן, במה שכונה "התרגיל המסריח", עת ניסה פרס לרקוח ממשלת שמאל צרה והיה משוכנע כי השיג את תמיכת מפלגת "דגל התורה". אלא שאז הוטלה הפצצה: מרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל סירב להיפגש עמו, ובמעמד רבבות בהיכל יד אליהו נשא את "נאום השפנים והחזירים" ההיסטורי.

מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל תקף בחריפות את עולם השמאל והקיבוצים שפרקו עול תורה ומצוות ואינם יודעים יום כיפור ושבת מה הם, אסר על נציגיו לחבור לפרס, ובכך חרץ את גורל המהלך והותיר משקע עמוק לאורך שנים.