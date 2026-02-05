בעיצומו של המשבר החברתי החריף בתולדות המדינה, נחשפת לראשונה ההתכתבות הדרמטית ששינתה את פני עולם התורה מקצה לקצה. כשהעם משוסע וקולות הגיוס גוברים, המסמך שנשלף מהארכיון מטיל אור חדש על שרשרת הדילים הפוליטיים עם החרדים (מגזין, חרדים)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
ישראל וצרפת כבר לא – אבל בעבר הרחוק, הם היו שם בשבילנו | על פי פרסומים זרים, מפעל הטקסטיל שלנו חב את חייו לא רק למהנדסים ולטכנאים, אלא לכמה דמויות פוליטיות מצרפת | אלו ימים שבהם "הזקן" ותלמידו שמעון פרס יצרו אטום כמעט יש מאין – זהו סיפור של דאגה עמוקה למדינה שזה עתה קמה, ועל כוחה שובר השוויון של דיפלומטיה במיטבה (מגזין)