שינוי משמעותי צפוי השנה בתפילות הימים הנוראים בישיבת קול תורה בירושלים: הגאון רבי ישעיהו רוטנברג, שעמד כחזן בתפילות מוסף של שני ימי ראש השנה במשך עשרות שנים, לא ייגש השנה לעמוד. המהלך מסמן את סיומו של פרק ארוך בתולדות התפילה בישיבה הרמה בשכונת בית וגן.

הגאון רבי ישעיהו רוטנברג, מרבני בית הכנסת הגר"א בבית וגן, היה במשך שנים רבות הדמות המזוהה עם תפילות הימים הנוראים בישיבת קול תורה. קולו ליווה דורות של תלמידים ובוגרים, והפך לחלק בלתי נפרד מאווירת הקדושה של ימי הדין בישיבה.

לפי המידע שהתקבל, בשנים האחרונות העלה הרב רוטנברג את האפשרות לסיים את תפקידו כחזן, ולאחרונה מסר כי אין לו עוד את הכוחות להמשיך ולשמש כבעל תפילה בימים הנוראים.

במקומו צפוי לעמוד השנה בנו של הגאון רבי רפאל וולפין, ר"מ בישיבה ובוגר ישיבת חברון. החזן החדש מתכוון לשלב בתפילתו קטעים מהנוסח המסורתי של קול תורה, שהתבסס על דרכו של החזן הוותיק, לצד קטעים בסגנון התפילה המקובל בישיבת חברון.

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בימים אלה מתקיימות הכנות מעמיקות לקראת התפילות. החזן הנכנס יושב עם קבוצה נרחבת של תלמידים בישיבה, כדי ללמוד ולהעמיק בנוסח התפילה ולהתכונן כראוי לקראת ימי הדין.

השינוי צפוי להיות מורגש במיוחד בקרב תלמידי הישיבה ובוגריה, שהתרגלו במשך עשרות שנים לקולו של הגאון רבי ישעיהו רוטנברג בתפילות הימים הנוראים.