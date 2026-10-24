השירות המטאורולוגי הישראלי הוציא במוצאי שבת אזהרה מיוחדת מפני אירוע שיטפונות ממושך ומשמעותי, שצפוי להתרחש בדרום הארץ ובמזרחה החל מיום שלישי – יום הבחירות – ועד ליום רביעי.

על פי התחזית, המערכת תכלול גשמים בעוצמה רבה, סופות רעמים, ברקים, ברד ורוחות חזקות. האירוע עלול לגרום לחסימות של צירי תנועה מרכזיים באזור הנגב, הערבה וים המלח.

האירוע צפוי להתחיל בשעות הצהריים של יום שלישי, כאשר גשמים בעוצמה רבה יחלו לרדת באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה. לקראת שעות הערב הגשמים יתפשטו צפונה גם לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח. בשעות הערב של יום שלישי צפוי גשם גם בהרי יהודה ובמרכז הארץ.

לאחר הפוגה בלילה שבין יום שלישי ליום רביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של יום רביעי ולהתפשט במהלך היום גם למרכז הארץ. השירות המטאורולוגי הדגיש כי מדובר באירוע שיתכן ויהיה חריג במיוחד לעונה זו, ודורש התייחסות רצינית מצד הציבור.

בימים שקדמו לאירוע צפויים שינויים במזג האוויר. ביום ראשון תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים, עם הקלה בעומסי החום. ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב, עם עלייה בטמפרטורות שייעשו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה שבין יום שני ליום שלישי יחלו לרדת גשמים מקומיים.

ביום שלישי, עם תחילת האירוע המשמעותי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ, אך לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו משמעותית בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה וילווו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי הנגב, הערבה וים המלח.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בכל רחבי הארץ יוסיפו לרדת גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות. השירות המטאורולוגי ציין כי קיים חשש קל לשיטפנות בנחלי ים המלח והערבה גם ביום זה.

הרשויות קוראות לציבור להיערך לאירוע ולהימנע מנסיעות מיותרות באזורי הנגב, הערבה וים המלח ביום שלישי וביום רביעי. מומלץ לעקוב אחר עדכוני מזג האוויר ולהישמע להנחיות הבטיחות.