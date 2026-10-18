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גשמים בצפון ובחוף, קור בהרים: התחזית המלאה

מזג האוויר משתנה: גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, טמפרטורות נמוכות מהרגיל בהרים ובפנים הארץ • מתי צפויים טפטופים נוספים ומה יהיה ביום שני ושלישי

גשם בצפון הארץ (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, כאשר צפויים גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.

בשעות הלילה יימשך המזג המעונן חלקית עד מעונן, ולקראת שעות הבוקר המוקדמות ייתכנו טפטופים לאורך רצועת החוף.

מחר, ביום שני, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף.

ביום שלישי יימשך המזג המעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה בערים השונות:

ירושלים: 14-21 מעלות

תל אביב: 20-25 מעלות

באר שבע: 16-26 מעלות

חיפה: 20-25 מעלות

טבריה: 22-27 מעלות

צפת: 14-20 מעלות

אילת: 21-30 מעלות

גשםתחזיתטמפרטורותמזג אוויר

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