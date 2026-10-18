גשם בצפון הארץ ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן, כאשר צפויים גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות ימשיכו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.