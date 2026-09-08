מזג האוויר היום (יום שלישי) צפוי להיות מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יעלו במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יגיעו לדרגה כבדה עד קיצונית ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית, ובצפון הנגב צפויים ערפילים.

מחר, יום רביעי, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך הן עדיין יהיו גבוהות במעט מהרגיל לעונה.

ביום חמישי, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 23-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39