האסון בעיר התורה בני ברק: הלווית האברך ר' טוביה קמפה ז"ל שנהרג לאחר שנפל מגובה של חמש קומות בבניין ישיבת 'בית מדרש עליון' ברחוב עוזיאל, תצא היום מהיכל הישיבה לעבר בית העלמין ירקון.

המנוח ז"ל, כבן 20 בפטירתו, נישא זה לא מכבר והחל לבנות את ביתו הנאמן בישראל. הוא קבע את חוק לימודו בשקידה ובהתמדה בהיכל הכולל של ישיבת 'בית מדרש עליון', ונמנה על טובי האברכים, נודע במידותיו התרומיות ובמאור פניו לכל אדם. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, למגינת לבם של בני משפחתו, רבותיו וחבריו להיכל הישיבה.

שבר על שבר במשפחה

האסון מכה במשפחת ליסיצין-קמפה המורחבת בהלם כפול ומכופל. המנוח הוא נכדו של הגאון רבי צבי יעקב ליסיצין זצ"ל, ראש כולל 'היכל התלמוד'. רק ימים ספורים קודם לכן קמה אמו של המנוח מימי ה'שבעה' על פטירת אחיה, הגאון רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל, שכיהן כראש הבקיאות בישיבת 'בית מדרש עליון' ונפטר בדמי ימיו בגיל 55 לאחר שחלה במחלה קשה.

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טרגדיה זו מצטרפת לאסון נוסף שפקד את המשפחה בחודש טבת תשפ"ה, אז נפטר באופן פתאומי בן דודו, האברך הצעיר הרה"ג רבי חיים נח ליסיצין ז"ל, מחשובי אברכי כולל פוניבז', לאחר שלא קם משנתו כשהוא בן 28 בלבד.

מסע הלווייתו של האברך ר' טוביה קמפה ז"ל יצא היום בשעה 16:30 מהיכל ישיבת 'בית מדרש עליון' ברחוב עוזיאל בבני ברק, לעבר בית העלמין ירקון (שער פתח תקווה), שם ייטמן למנוחת עולמים.

ת.נ.צ.ב.ה.