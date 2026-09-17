מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן ממשיך במסע הכשרותי שלו לבדיקת מפעלי טונה, והפעם הגיע לספינת דייג באקוודור שזה עתה עגנה לאחר שיוט בים עם מטען דגי הטונה.

הרב דורפמן יורד אל תוך האונייה ומתעד את תהליך הבדיקה המקדים: לפני שהדגים נאספים מהספינה, נערכת בדיקה יסודית כדי לוודא שאין בעיות בריאותיות, מחלות או פגמים אחרים בדגים.

בשלב הבא עוברים הדגים בדיקה נוספת: בודקים את רמת ההקפאה, את הטמפרטורה, ומוודאים שהדג אדום וטרי. רק לאחר שהדג עובר את כל הבדיקות והאישורים, מותר להוציאו מהספינה.

הרב דורפמן מציג את דגי הטונה שנדגו בים: כדי להרים את הדגים הכבדים, ממלאים את המיכל במים והדגים צפים, ואז מתבצע תהליך המיון.

"אנחנו רואים פה את כל הדגים שכשרים, שיוצאים מהבריכות", הוא מתאר בסרטון.

בהמשך הסרטון ניתן לראות סוגים שונים של הדג, אך כולם דגים כשרים עד לשלב שבו מוציאים אותם מבטן האונייה.

בפרק הבא: תיעוד תהליך ייצור הטונה במפעל.