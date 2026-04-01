במסגרת חקירת ענף איתור נעדרים אותר חלל צה"ל מקרבות תש"ח שמקום קבורתו לא נודע, כך הודיע היום (רביעי) דובר צה"ל |במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצה"ל, נקבע כי החלל דב פרמט ז"ל הוטמן בקבר אחים במעוז חיים עם עוד 16 חללי צה"ל ממלחמת העצמאות (צבא)
דובר צה"ל מתיר לפרסם את דבר נפילתו שללוחם בסיירת צנחנים סמ"ר עופרי יפה ז"ל, בן 21, מיישוב היוגב, בקרב בדרום רצועת עזה | הלוחם נפצע אנוש מירי דו צדדי לאחר שהכוח שלו זוהה בטעות כאויב ונפטר בדרך לבית החולים (חדשות)
גיבור ישראל, רן גואילי הי"ד, הושב לישראל לקבורה אחרי 843 ימים בשבי חמאס | גופתו אותרה לאחר שנבדקו 250 גופות בבית קברות ברצועה, במבצע שהחל בשבת האחרונה | הנשיא טראמפ: "החזרנו את כולם! חשבו שזה בלתי אפשרי" | הלווייתו תתקיים ביום רביעי הקרוב | לראשונה מאז 2014 - אין יותר חטופים בעזה (חדשות)
לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
מעגל של 11 שנה נסגר היום, עם הבאתו של סגן הדר גולדין הי"ד לקבר ישראל | אימו נפרדה ממנו בקול חנוק: "חיכינו לך 11 שנים. זה המון זמן. המון" | האח התייחס ל"נבלות בעזה" ואמר: "הביטו טוב טוב על העם הזה, על המשפחה הגדולה הזו, כי עם המשפחה הזאת לא מתעסקים" | ההספדים המרגשים (חדשות, בארץ)
המונים ליוו הבוקר את סגן הדר גולדין למנוחות, לאחר שהושב לישראל בתחילת השבוע, אחרי 4,118 ימים שהוחזק בשבי חמאס | "כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּוֹם" | האב שמחה גולדין בדברי ההספד: בסידורו של הדר - הוא נשא תמיד את התפילה 'אדרבה' 'שנראה כל אחד את מעלת חברו ולא חסרונם' (חדשות בארץ)
סרן הדר גולדין הושב היום לישראל לקבורה בארצו לאחר 11 שנים בהן גופתו הייתה מוחזקת בידי חמאס בעזה | במסגרת הסכם הפסרת האש עם חמאס ועסקת החטופים, היום הושבה לישראל גופתו של הקדוש הדר גולדין השם ייקום דמו | משפחתו שנאבקת למען שחרור גופתו מזה 11 שנים תזכה כעת לקוברו באדמת ישראל (חדשות)
האם אחרי קרוב לתריסר שנים מאז נפילתו, סגן הדר גולדין הי"ד יקבר בקבר ישראל? ארגון הטרור הרצחני חמאס העביר היום גופה של חלל חטוף נוסף לישראל, וההערכות הן כי מדובר בגולדין. לפי שעה אין זיהוי ובישראל דרוכים וממתינים בהתרגשות (חדשות בארץ)
בצל הדיווחים והאישור הלא רשמי בישראל, משפחת גולדין מגיבה על מציאת גופת בנם, הדר הי"ד: "מחכים לבשורה באישור רשמי שהדר שב לישראל. לא מוותרים על אף אחד במדינה, אף פעם. מבקשים לשמור על קור רוח. עד שזה לא סופי זה לא נגמר" (חדשות)
לאחר השלמת הליך הזיהוי במכון לרפואה משפטית באבו כביר, הודיעו נציגי צה״ל ומשרד החוץ למשפחתו של החטוף החלל, ג׳ושוע לואיטו מולל, סטודנט מטנזניה שנחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר 2023, כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו (חדשות בארץ)
לראשונה, ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מינה רב להתייעצויות הלכתיות: הרב שמואל ביסטריצקי| "לילדים האלה אין אבא שיעטוף בטלית, שיעזור להניח תפילין, וכולנו, כל עם ישראל, נכנסים לתפקיד ומנסים למלא את מקומו" (בארץ)
ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם הוריו של החלל החטוף אל"מ אסף חממי הי"ד | הוריו של אסף ביקשו לחזק את רה"מ על הבאת ההסכם לשחרור כל חטופינו והביעו את הערכתם לגבורתם והקרבתם של חיילי צה"ל, ראש הממשלה הודה למשפחה והביע את הערכתו העמוקה לגבורתו של אסף הי"ד (צבא)