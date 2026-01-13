שני לוחמי כח מאה החשודים בביצוע מעשה אלימות חמור במחבל נוח'בה, דורשים מהפרקליטות הצבאית להוציא הבהרה נגד הדיווח | בפניה שהוגשה באמצעות עורך דינם, הם טוענים כי חומרי החקירה מוכיחים זאת מעל לכל ספק (חדשות)
ח"כ ניסים ואטורי נשאל על המקרה בו נעצר ישראל פריי, לאחר שהסיט נגד חיילי צה"ל והשיב כי "אדם כזה צריך לעמוד לתלייה" | על חקירת העיתונאי אביעד גליקמן טען ואטורי: "גם אם הוא עיתונאי והוא שייך לחונטה, הוא צריך לשמור על החוק" (פוליטי)
ועדת האתיקה של הכנסת פרסמה החלטות נוספות נגד ח"כ עופר כסיף, בשל מספר התבטאויות נגד חיילי צה"ל בה האשים אותם בביצוע פשעי מלחמה חמורים | בהחלטה נאמר: "כסיף יורחק מישיבות מליאת הכנסת והועדות למשך תקופה של חודשיים מיום" (כנסת)
חייל מילואים שהתראיין לערוץ 'סקיי ניוז' הבריטי גינה את פעולות צה"ל ברצועת עזה ואמר כי עזה הפכה ל"מערב פרוע", בו כל אחד יורה על מה שנראה לו | החייל אמר כי לעתים קרובות החיילים קיבלו הוראה לירות בכל מי שנכנס לאזורים אסורים, בין אם הם נראים כמאיימים ובין אם לאו (חדשות)
כוחות צה"ל סיכלו הלילה (שלישי)
הברחת נשקים ארוכים ממצרים באמצעות רחפן שחצה את הגבול ויועד להעביר אמצעי לחימה
לשטח ישראל | הרחפן, שנשא עליו 13 נשקים ארוכים תיקניים ומחסניות, הופל על ידי
הלוחמים והחומר שנתפס הועבר להמשך טיפול כוחות הביטחון (חדשות בטחון)
לאחר שאמש (ראשון) פורסם כי בית משפט בברזיל הורה למשטרה לחקור חייל צה"ל השוהה בחופשה במדינה, אודות מעשים שביצע ברצועת עזה, כעת מתברר כי מדובר בקצה הקרחון לתופעה אנטישמית נרחבת, הפועלת במדינות שונות בעולם בכדי "לצוד" את חיילי צה"ל | הנתונים המלאים והוראות צה"ל לחיילים (בעולם)