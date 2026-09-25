בעוד משפחות רבות בארץ עסוקות בהכנות לחג הסוכות בבתיהן, לוחמים חרדים בחטיבת החשמונאים ובחטיבת כפיר מקימים סוכות בגזרות המבצעיות בהן הם פועלים – חלקן בעומק שטח לבנון. תיעודים שהגיעו מהשטח מציגים את הלוחמים עסוקים בבניית הסוכות לקראת החג, רחוק מביתם ובלב הזירה המבצעית.

לוחמי חטיבת החשמונאים, היחידה החרדית המיוחדת בצה"ל, נערכים לקיים את מצוות החג גם בתנאי השטח. הסוכות נבנות במקומות השונים בהם פועלת החטיבה, כאשר הלוחמים משלבים את המשימות המבצעיות עם ההכנות לחג.

גם לוחמי חטיבת כפיר מקימים סוכות בשטח. חלק מהלוחמים נמצאים בעומק לבנון, שם הם בונים את הסוכות במקביל להמשך הפעילות המבצעית מול חיזבאללה. התיעודים מהשטח מראים את הלוחמים עוסקים בהקמת הסוכות, בשאיפה לשמר את אורח החיים החרדי גם בתנאי המלחמה.

חטיבת החשמונאים, שהוקמה כדי לאפשר לצעירים חרדים לשרת בצבא תוך שמירה על אורח חייהם, מקפידה על מתן מענה הלכתי ללוחמיה גם בשטח. כפי שמסר רס"ר משה ברוכים, ראש מדור גיוס חרדים בחטיבה, המערכת הצבאית שואפת לייצר "בועה" המבטיחה מעטפת הלכתית חסרת פשרות עבור המתגייס החרדי.

ההכנות לחג בשטח כוללות לא רק בניית הסוכות, אלא גם הכנת ארבעת המינים ושאר צרכי החג. הלוחמים נערכים לקיים את מצוות החג במלואן, תוך המשך ביצוע המשימות המבצעיות בגזרות בהן הם פועלים.