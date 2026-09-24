מבצע אכיפה של לוחמי משמר הגבול באזור ירושלים הסתיים בלכידת 13 שוהים בלתי חוקיים ושני חשודים נוספים שנתפסו כשהם מסיעים אותם.

הפעילות המבצעית התנהלה בשתי זירות נפרדות באזור ירושלים, וכללה הקמת מחסומים ופשיטה לילית על אתר בנייה. הכוחות פעלו על בסיס מודיעין מדויק במטרה לאתר שוהים בלתי חוקיים ואת המסייעים להם.

בשעות הבוקר הקימו לוחמי מג"ב מתחנת מטה יהודה, יחד עם כוחות נוספים, מחסומים באזור מטה יהודה ופעלו לאיתור רכבים חשודים. תיעודים מהשטח מראים את הרגעים שבהם הלוחמים עוצרים בפתאומיות שני כלי רכב, מקיפים אותם ומשתלטים על החשודים במהירות.

השוטרים הורו לחשודים לרדת מהרכב ולשכב על הכביש לצד הניידות, כשהם מנוטרלים ואזוקים באופן מיידי. בחיפוש שנערך ברכבים התגלו שמונה שוהים בלתי חוקיים, ששהו בישראל ללא כל אישור, דחוסים ברכבים יחד עם שני נהגים ישראלים או תושבי המקום שחשודים בהסעתם. שמונת השוהים הבלתי חוקיים ושני החשודים בהסעה הועברו לחקירה בתחנת מטה יהודה.

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במקביל למבצע במטה יהודה, התנהלה פשיטה לילית בצפון ירושלים, בשכונת בית חנינא. לוחמי מג"ב ולוחמי מילואים פשטו על מתחם של אתר בנייה נרחב, ששימש ככל הנראה כמקום מחבוא לשוהים בלתי חוקיים.

תיעודי הווידאו מהמקום חושפים את הפעילות המבצעית: הלוחמים נעים בזהירות בין קירות בטון, מטפסים על סולמות כדי לפרוץ למתחמים סגורים, וסורקים עם פנסים חדרים חשוכים ומרתפים שבהם ניסו הפועלים להסתתר.

באחד הרגעים המתועדים, נראה לוחם שולף חשוד מתוך מתחם הסתרה צמוד למכולות משא, מצמיד אותו בחוזקה אל דופן המכולה, מבצע עליו חיפוש מהיר ואוזק אותו במקום. בפשיטה זו נתפסו חמישה שוהים בלתי חוקיים נוספים, שהועברו לחקירה בתחנת שפט של מחוז ירושלים.

במשמר הגבול מבהירים כי הפעילויות מצטרפות למערכה רחבה שמובילים הכוחות בשטח נגד רשתות ההסעה וההלנה של שוהים בלתי חוקיים. המבצעים היזומים, המשלבים מודיעין ופעילות בשטח, נועדו לסגור פרצות ביטחוניות ולהבטיח שגרת חיים בטוחה לתושבי האזור.