בעת פעולות החירום בשכונת מאה שערים בירושלים, שם פרצה שריפה חריגה בהיקפה שהובילה לשריפת לפחות עשרה ספרי תורה, הושמעו כינויי גנאי חמורים כלפי כוחות החירום וההצלה מפי קיצונים. כך נמסר הערב (יום רביעי) ממשטרת ישראל.

מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות המשטרה של מתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים פועלים בזירה יחד עם כב"ה וגורמי ההצלה והחירום. השוטרים ביצעו סגירה של הזירה וסייעו בהוצאת ספרי תורה מתוך המבנה. במקום לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה".

"במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי ולשלילת סיכון לחיי אדם, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה וגנאי לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום", נכתב בהודעת המשטרה. "הזירה מבודדת עד לזיכוי מלא של הגורמים המקצועיים, הציבור מתבקש להמנע מהגעה למקום על מנת לאפשר לכוחות לבצע את עבודתם. נסיבות השריפה בחקירה".