בעת פעולות החירום בשכונת מאה שערים בירושלים, שם פרצה שריפה חריגה בהיקפה שהובילה לשריפת לפחות עשרה ספרי תורה, הושמעו כינויי גנאי חמורים כלפי כוחות החירום וההצלה מפי קיצונים. כך נמסר הערב (יום רביעי) ממשטרת ישראל.
מדוברות המשטרה נמסר: "כוחות המשטרה של מתחנת לב הבירה של מחוז ירושלים פועלים בזירה יחד עם כב"ה וגורמי ההצלה והחירום. השוטרים ביצעו סגירה של הזירה וסייעו בהוצאת ספרי תורה מתוך המבנה. במקום לא היו נפגעים, אך נגרם נזק למבנה".
"במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי ולשלילת סיכון לחיי אדם, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה וגנאי לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום", נכתב בהודעת המשטרה. "הזירה מבודדת עד לזיכוי מלא של הגורמים המקצועיים, הציבור מתבקש להמנע מהגעה למקום על מנת לאפשר לכוחות לבצע את עבודתם. נסיבות השריפה בחקירה".
השריפה הקשה פרצה סמוך לשעה שש בערב ברחוב שערי פינה שבשכונת מאה שערים. עשרות אנשי צוותי חירום והצלה מיהרו לזירה כדי לשלול לכודים ולהעניק סיוע במידת הצורך.
מתיעודים שפורסמו מהזירה, נראית השתוללות האש: הלהבות העזות פרצו בעוצמה רבה מתוך מבנה בשכונה, כשהן מלחכות את הגג והקירות החיצוניים. ענן אפור ושחור סמיך היתמר למרחקים. לפי שעה לא ברור מה הוביל לשריפה הגדולה.
כעבור דקות של פעילות כוחות החירום, התברר בסיעתא דשמיא כי לא ידוע על לכודים בדירות. יחד עם זאת, מספר ספרי תורה נפגעו באופן משמעותי בשריפה וחולצו בידי לוחמי האש כשמצבם קשה.
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