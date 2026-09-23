חסידי אמשינוב זכו גם השנה לחזות בעבודה הקדושה והנשגבה של האדמו"ר ביום הכיפורים, עבודה שנמשכה ללא הפסקה משעות הלילה של ערב יום הכיפורים ועד לשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי.

העבודה החלה כבר ביום ראשון בערב, כאשר האדמו"ר נטל ידיו לסעודה המפסקת לפני שקיעת החמה. בשעה 01:30 לפנות בוקר נכנס האדמו"ר אל היכל בית המדרש לתפילת כל נדרי, כשספר התורה בזרועו, והקיף את כל בית המדרש תוך שהוא אומר את הפסוק "אור זרוע לצדיק".

לאחר תפילת מעריב ואמירת שיר הייחוד, עברו כלל החסידים להתברך בא גוט יו"ט. אולם העבודה לא הסתיימה שם: מיד לאחר מכן מסר האדמו"ר שיעור משניות מעמיק על הפרק השלישי במסכת יומא, שנמשך שעתיים תמימות, ובו ביאר את כל פרטי סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

לאחר הפסקה קצרה של שעות ספורות בלבד, שב האדמו"ר בשעה 14:30 בצהריים אל היכל בית המדרש לקריאת התורה. הוא עלה לתורה, ולאחר מכן החל להתפלל את תפילות היום בדביקות עצומה.

בזמן שהציבור כבר הגיע לתפילת נעילה, האדמו"ר עדיין החל להתפלל את תפילת מוסף. במשך שעות ארוכות העתיר בתפילת שמונה עשרה ובשאר התפילות, כשהוא שרוי בצום ונעזר רק באינפוזיה לחיזוק כוחותיו. התפילה נמשכה למשך יומיים רצופים.

בשעות לפנות בוקר של יום רביעי, עם סיום תפילת נעילה, הבדיל האדמו"ר על הכוס ושבר את הצום, לאחר שלושה ימים של עבודה קדושה ונשגבה.