לוחמי האש מתחנת נתניה פעלו במהלך היממה האחרונה בשתי זירות שריפה מורכבות בעיר, באחת מהן שאירעה בבניין בעיר נספו שני בני אדם ונפצעו כ-15 בני אדם, ובשנייה שאירעה בבית החולים 'לניאדו' נפצע אדם באורח קשה | חוקר דליקות בדק את נסיבות השריפות ואלו מסקנותיו הראשוניות (חדשות)
שני נערים נקלעו למערבולת בנחל הגועש סמוך לעיר התורה והחסידות • אחד הנערים ניצל בנס והזעיק עזרה; חברו נעלם בתוך המים הגועשים • יחידות החילוץ המיוחדות 'להבה' ולוחמי האש פועלים במירוץ נגד הזמן לאורך תוואי הנחל • "כל רגע הוא קריטי" (בארץ, חרדים)
מזג האוויר הסוער משתק את הדרום והמרכז: אדם נסחף בזרם העוצמתי סמוך לנחל שורק ונאחז בענפים כדי לשרוד. כוחות הצלה פעלו בשטח בתנאים קשים, בזמן שצירים מרכזיים נחסמו לחלוטין בשל הצפות ושיטפונות. צפו בתיעוד: הנחל שהפך למלכודת מוות (בארץ)
אילון מאסק תקף את ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני, בעקבות החלטתו למנות לתפקיד נציבת מכבי האש של ניו יורק - שלדבריו אינה מחזיקה בניסיון מבצעי בכיבוי אש | מאסק טען כי “אנשים ימותו בגלל זה”, והוסיף כי “ניסיון מוכח הוא קריטי כשחיי אדם מונחים על הכף” (בעולם)
שריפה ענקית שפרצה בבניין מגורים בעמנואל בערב שב"ק הסתיימה ללא נפגעים הודות לפעילות מהירה ומקצועית של כוחות חילוץ והצלה חרדיים | האירוע הוכיח את יכולות הקהילה החרדית במצבי חירום | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק מהאירוע שהפכה לשיחת היום בכל המועצה האזורית בשומרון (חרדים)
בדיון על מוכנות ישראל לשריפות הענק בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח״כ צביקה פוגל, סגן נציב הכבאות, טפסר רונן מכטייב, שיתף את הנוכחים ב"תפילת הכבאי", ביטוי למחויבות העמוקה של הלוחמים להצלת חיי אדם בכל מצב | צפו (בארץ)