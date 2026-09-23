בבלי
אירוע חריג בנגב

מנהל תיכון בנגב נעצר בחשד שנשך תלמיד בקטטה

המנהל חשוד כי התערב בקטטה שבה היו מעורבים בנו ואחיינו ותקף את התלמיד השלישי • המנהל מכחיש וטוען שהוא זה שהותקף • בנו ואחיינו הורחקו מבית הספר

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

מנהל בית ספר תיכון בנגב נעצר בחשד שתקף תלמיד ואף נשך אותו, כך דווח הערב (יום רביעי) בחדשות 13. החשד מתייחס לאירוע שבו היו מעורבים בנו של המנהל, אחיינו ותלמיד נוסף.

על פי החשד, המנהל הבחין בקטטה שהתפתחה בין שלושת התלמידים והחליט להתערב. במהלך ההתערבות, כך נטען, הוא תקף באופן פיזי את אחד התלמידים ואף נשך אותו.

המנהל דחה את ההאשמות המיוחסות לו וטען כי הוא עצמו הותקף על ידי התלמיד. לדבריו, יום קודם לאירוע הוא פנה למשטרה והתריע על התנהגותו של אותו תלמיד.

בעקבות האירוע הורחקו בנו של המנהל ואחיינו מבית הספר. המנהל עצמו שוחרר למעצר בית בתום חקירתו במשטרה.

בימים הקרובים צפוי להתקיים במשטרה עימות בין המנהל לבין התלמיד, במסגרת החקירה שנמשכת בעניין.

משטרהבית ספרחקירהקטטהנגבבבלי

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