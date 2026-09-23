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מועצת בנימין הודיעה הערב (יום רביעי) כי הפצוע הקשה בפיגוע הדריסה שהתרחש בסמוך לכביש 443 הוא לוחם המילואים נריה לייטר, בנם של חני ויחיאל לייטר מהיישוב עלי. אביו של הפצוע משמש כשגריר ישראל בארצות הברית.

המשפחה פנתה לציבור בבקשה להרבות בפרקי תהלים ולהתפלל לרפואתו השלימה של בנם נריה דב בן חנה. על פי גורמי הרפואה, הפצוע סובל מחבלת ראש קשה. הוא פונה כשהוא מחוסר הכרה, מורדם ומונשם, לבית החולים שערי צדק בירושלים. משפחת לייטר כבר ספגה אבידה קשה במהלך המלחמה: אחיו של נריה, משה ידידיה לייטר הי"ד, נפל בקרב בצפון רצועת עזה בחודש מרחשון תשפ"ד בגיל 39. האח נהרג מפגיעת מטען רב-עוצמה סמוך לפיר מנהרה בבית חאנון, יחד עם לוחמים נוספים. מחקירה ראשונית של כוחות הביטחון עולה כי המחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה ודרס את לייטר. כוחות שהיו במקום חיסלו את המחבל בזירה. המחבל הוא מחמוד מוחמד מחמוד סלימאן, בן 29, תושב בית עור אל תחתא.

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שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אני מתפלל להחלמתו המהירה של נריה לייטר, לוחם צה"ל במילואים שנפצע קשה בפיגוע במחסום מכבים, בנו של שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר. יחיאל, אני מחזק אותך ואת משפחתך ומתפלל יחד עם כל עם ישראל לרפואת בנך. אני משבח את הלוחמים הגיבורים שחיסלו את המחבל. לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון: אני מאמין בכם וסומך עליכם - לא נאפשר לטרור להרים את ראשו".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן הוסיף: "אנחנו מתפללים יחד עם כל תושבי השומרון לרפואתו של הפצוע ומחזקים את משפחתו בשעה הקשה הזו. המועצה תסייע למערך הנפגעים ולמשפחה יחד עם הקהילה נחבק ונסייע ככל יכולתנו. כל עם ישראל מאוחד בתפילה לרפואתו. מול הטרור הרצחני יש לפעול ביד קשה ולהחזיר את ההרתעה. אנחנו שולחים חיזוק לכוחות הביטחון שנמצאים בחזית ושומרים על אזרחי ישראל".