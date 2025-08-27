לאחר כשעתיים הסתיימה בוושינגטון הפגישה בין שגרירי ישראל ולבנון, יחיאל לייטר ונדא מעווד, בהשתתפות מזכיר המדינה מרקו רוביו | השגריר לייטר: "היה ניצחון מוחץ נגד חיזבאללה, העם הלבנוני והעם הישראלי, ממשלת ישראל וממשלת לבנון - אנחנו באותו צד" (מדיני)
שלושה מגדולי ראשי הישיבות בארצות הברית נפגשו בוושינגטון, עם פתיחת זמן אלול, עם השגריר הישראלי יחיאל לייטר לדיון במשבר גיוס בני הישיבות | הפגישה נמשכה כשעה בשגרירות ישראל, ובה הובהר כי הקהילה החרדית בארצות הברית ניצבת איתנה לצד אחיה שבארץ ישראל (אקטואליה, עולם הישיבות)
בסוף השבוע האחרון פורסמו דבריו של שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, שהאשים בחריפות את מצרים ש"פוגעת במתכוון בהסכמי השלום עם ישראל", והוסיף כי היא "בונה כוח מצרי מתוגבר בסיני" | מיד לאחר פרסום הדברים, והסערה העולמית שעוררו, הגיע נשיא הקונגרס היהודי העולמי, רון לאודר, לביקור בזק בקהיר | על פי הדיווח, לאודר הגיע כדי "לצנן את הרוחות" במצרים (מדיני)