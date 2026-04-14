במשך כשעתיים נפגשו הערב (שלישי) משלחות רשמיות מישראל ומלבנון במשרד החוץ האמריקני בוושינגטון לסבב שיחות ישיר, לראשונה מאז שנות ה-80. המפגש, המתקיים תחת חסות אמריקנית, נועד להניח תשתית מדינית שתביא לסיום הלחימה בצפון ותוביל לייצוב הגבול בין המדינות לאחר עשרות שנים של נתק.

השגריר הישראלי יחיאל לייטר לאחר השיחות עם לבנון כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת. היה ניצחון מוחץ נגד חיזבאללה. אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי, ממשלת ישראל וממשלת לבנון - אנחנו באותו צד".

השגריר הישראלי יחיאל לייטר הוסיף כי "הם הביעו את הרצון העז הפעם באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו". באופן חריג, דבריו של לייטר שודרו באופן חריג בחלק מהערוצים הלבנוניים MTV ו-אל-ג'דיד.

בנוסף, פורסמה ההצהרה שנשא בפתח השיחות, שבמה אמר בין היתר: "אני מאמין בלב שלם כי נוכל להשיג את היעדים השזורים זה בזה: פירוק מלא של חיזבאללה, שחרור לבנון משלוחת הטרור של איראן, והשגת שלום אמיתי, יציב ומקובל על שני הצדדים לטובת עמינו".

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס לפתיחת השיחות וכינה אותן "הזדמנות היסטורית" לשינוי פני האזור. לדבריו, המטרה המרכזית של המגעים היא להביא לקץ קבוע להשפעת חיזבאללה, שנמשכת כבר כ-30 שנה.

רוביו הוסיף כי הממשל האמריקני מודע לכך שהמגעים מתנהלים אל מול "עשרות שנים של היסטוריה ומורכבויות", אך הדגיש את המחויבות לנצל את המומנטום הנוכחי כדי להשיג יציבות ארוכת טווח.