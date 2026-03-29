על רקע מספר הנרצחים בחברה הערבית המטפס מתחילת 2026, מפקד תחנת ערערה, סנ"צ ברוך הוניג, הגיע לישיבת המועצה ביישוב הבדואי וסיפר על העלמת ראיות ו"משחק כפול" מול המשטרה | הקצין הבהיר כי כללי המשחק השתנו: "הפכנו את התחנה למכונת מלחמה, חמוש שיסכן שוטרים ינוטרל - בדיוק כמו בתל אביב" (משטרה)
במהלך פעילות משטרתית, אותר רכב החשוד בהובלת אמצעי לחימה | הנהג ניסה להימלט, ובמהלך מרדף שביצעו השוטרים, נורה לעבר גלגלי הרכב | במהלך המרדף הושלך מהרכב נשק מסוג M16, ולאחר מכן איבד הנהג שליטה ונהרג בתאונה עצמית | מותו נקבע במקום על ידי צוות מד"א (בארץ)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך סיור בנגב המערבי יחד עם שר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר הביטחון ישראל כ״ץ | נתניהו מסר: "אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל. זה אומר התיישבות בקנה מידה שלא הכרנו, וזה אומר הסדרה גם לתושבים הבדואים, אבל זה אומר בראש ובראשונה - החזרת חוק וסדר. נביא פרויקט לאומי להחזיר את המשילות לנגב" (בארץ)
במהלך ישיבת הממשלה התייחס ראש הממשלה למהומות הנרחבות באיראן - והביע הזדהות עם המוחים, ועם "השאיפות לחירות וצדק" | נתניהו גם הביע תמיכה במהלכיו של טראמפ בונצואלה והתייחס גם להתפתחויות בעזה (אקטואליה, בארץ)
עשרות מפקחים של רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי עשרות שוטרי יחידת יואב, פתחו היום במבצע "נץ הדרום 3" במסגרתו חולקו מאות התראות לצווי הריסה בגין פלישות והשתלטויות בלתי חוקיות בקרקעות מדינה במרחב הנגב (משטרה)
לאחר שבשבועות האחרונים אותרו בנגב מספר קופים וגורי אריות, אתמול בלילה (בין ראשון לשני), בפעילות מבצעית בהובלת בלשי תחנת ערוער, ובהכוונה מודיעינית, אותר קוף נוסף כשהוא קשור בשרשרת בשטח פתוח סמוך לפזורה בדואית בנגב | עד כה נתפסו 12 קופים ו-4 אריות, מתוכם 9 קופים ועוד 2 גורי אריות בגזרת הנגב (משטרה)