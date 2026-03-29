אש בוערת ועשן שחור מיתמר: תיעוד הפגיעה האיראנית במפעל בנגב

במהלך המטח ששוגר מוקדם יותר היום (ראשון) מאיראן לעבר דרום הארץ, זוהתה פגיעה ישירה במבנה תעשייתי במועצה המקומית התעשייתית נאות חובב. האירוע הוגדר כחשש לאירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס) בשל אופי הפעילות והחומרים המאוחסנים במתחם שנפגע. כוחות כיבוי והצלה גדולים הגיעו למקום לפעול לבלימת התפשטות השריפה ולנטרול דליפות פוטנציאליות של חומרים רעילים.

בתיעוד מהזירה נראית פטריית עשן שחורה וסמיכה במיוחד המיתמרת לגובה רב מעל מבני המפעל. דווח על נפגע קל בזירה, ללא נפגעים נוספים.

המטח לדרום התאפיין בירי טילים בליסטיים שהפעילו מערכות התרעה בפריסה רחבה בנגב, בין היתר בבאר שבע, פזורה מזרח, שגב שלום ובמועצות האזוריות רמת נגב ובני שמעון.

בנאות חובב הופעלה האזעקה בשעה 15:23, כאשר לתושבי האזור ולעובדי המפעלים עמד זמן התגוננות של 90 שניות בלבד. מיד לאחר האזעקות נשמעו פיצוצים עזים באזור, חלקם כתוצאה מפעילות מערכות ההגנה האווירית וחלקם כתוצאה מנפילות ישירות, בהן הפגיעה במפעל המדובר.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "בעקבות דיווח על פגיעה באזור רמת חובב ועל חשד לאירוע חומרים מסוכנים, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הנחתה את המנכ״ל, הצוותים וכונני חירום מטעם מחוז דרום של המשרד לפעול במהירות. הצוותים עושים דרכם למקום ומלווים את פעילות כוחות הביטחון וגורמי החירום הפועלים בשטח.

"בשלב זה, נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה. השרה והמשרד נמצאים בקשר רציף עם כלל הגורמים הרלוונטיים, עוקבים אחר ההתפתחויות ויעדכנו בפרטים בהמשך ככל שיידרש. הציבור מתבקש להימנע מהפצת מידע בלתי מבוסס ולהסתמך על פרסומים רשמיים בלבד. אנו מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים".