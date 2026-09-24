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יונתן קרלינסקי, חסיד ברסלב בן 49 מביתר עילית, נעצר לפני כעשרה ימים בגבול בין אוקראינה לרומניה בעת שובו מאומן, ונמצא כעת במחנה מעצר באזור אודסה. בקרוב הוא צפוי להישלח לשירות כרופא ביחידה צבאית באזור העיר חרקוב שבצפון מזרח המדינה. כך עדכנה 'פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה' (FJCU).

קרלינסקי, יליד אוקראינה המחזיק באזרחות ישראלית, נסע לראש השנה לאומן. בעת בדיקת מסמכים בגבול התברר כי חלה עליו חובת גיוס לצבא האוקראיני, והוא נעצר במקום על ידי המשטרה הצבאית. מאז המעצר נותק איתו הקשר לחלוטין. בדיקות שערך הצבא האוקראיני העלו כי הטענות לפיהן הוא אב לששה ילדים ולפיכך פטור משירות אינן נכונות. על פי החוקים המקומיים, ניתן פטור למי שהוא אב לשלושה ילדים ומעלה, אך לקרלינסקי רק בת אחת.

( צילום: FJCU )

לפני כשבוע עדכנו שלטונות הצבא את "פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה" כי יונתן נמצא בבית מעצר לעריקים באודסה. בשיתוף פעולה עם הרב שניאור ויגלר, משלוחי חב"ד לאודסה, ובעזרת רבה והשליח הראשי של העיר ודרום אוקראינה הרב אברהם וולף, הועברו לקרלינסקי אוכל כשר ונבדקו זכויותיו.

בארגון עדכנו את עורך הדין שלמה חדד, המטפל מטעם המשפחה בנושא, כי קרלינסקי מקבל את כל מחסורו וכי בקרוב הוא ישובץ כרופא ליחידה צבאית המוצבת באזור העיר חרקוב. קרלינסקי לא יוצב כעת באזור קדמי יותר שבו נערכים קרבות, אלא בבסיס עורפי במרחק של כמה עשרות קילומטרים מהקרבות.

לדברי גורם ב"פדרציה", "ניסינו לפעול לשחרר את יונתן, אבל העובדה כי הוא מחזיק בידע ברפואה ונוכח החוסר הגדל של הצבא האוקראיני בכל איש רפואה, גרמו לכך שהצבא זקוק לו מאוד כעת ולא יוכל לשחרר אותו. מה גם שהוא שירת בעברו, לפני שחזר בתשובה ועלה לארץ, בצבא האוקראיני ומבחינתם הוא שייך אליהם".

"באמצעות ר' יעקב סיניאקוב, האחראי על תחום שירותי הדת בצבא מטעם ה'פדרציה', דאגנו שיהיה לו אוכל כשר גם לימי החול, גם לשבת האחרונה, גם לסעודה המפסקת של ערב יום כיפור וגם לצאת הצום. הבאנו לו גם מחזור תפילה, והיום הוא קיבל מאיתנו את 'ארבעת המינים' לחג הסוכות", הוסיף הגורם.

( צילום: FJCU )

רק בחודש האחרון חילק סיניאקוב, בליווי מתנדבים, יותר מאלף ערכות לחגים בבסיסים ובמחנות המפוזרים בחזית, עבור חיילים יהודים שגויסו לצבא אוקראינה ומוצבים בהם.

את אותם ארגזים קיבלו גם, בשיתוף פעולה בין 'הפדרציה' לשלוחי חב"ד, רבבות משפחות יהודיות בכל אוקראינה.

( צילום: FJCU )