בבלי
פשטות ואצילות נפש

"רבנו, תיכנס" – והאדמו"ר ירד 8 קומות ברגל

מחזה מרגש בירושלים: האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א הגיע לביקור בקומה השמינית, וכשמצא את המעלית מלאה בפועלים ערבים שביקשו לפנות את מקומם – סירב בתוקף והעדיף לרדת ברגל

האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א (צילום: שלומי כהן)

מחזה מרגש של אצילות נפש ופשטות נרשם בירושלים: האדמו"ר מדושינסקיא, הידוע בהנהגתו הרוממה ובאהבת ישראל שלו, הפתיע את חסידיו בבניין יוקרתי במעשה של ביטול עצמי נדיר.

האדמו"ר הגיע לביקור מיוחד אצל אחד מנגידי המוסדות מחוץ לארץ, המתארח בימים אלו בארץ לקראת חגי תשרי. הנגיד מתאכסן בפנטהאוז בקומה השמינית, ושם ערך טיש "לחיים" לכבוד האדמו"ר ופמלייתו.

אולם רגע השיא התרחש בסיום הביקור. האדמו"ר המתין למעלית בקומה השמינית יחד עם מקורביו, וכשהמעלית הגיעה סוף סוף, התברר שהיא מלאה בפועלים ערבים שעבדו בבניין. הפועלים זיהו מיד שמדובר באדמו"ר חשוב, ומתוך כבוד החלו מיד לצאת ולפנות את המעלית כדי לאפשר לו לעלות.

אך האדמו"ר סירב בתוקף. בטוב ליבו הוא הורה להם בחמימות להישאר במקומם, ואף דרש מאחד הפועלים שכבר יצא לחזור ולהיכנס פנימה. אחד הפועלים, שהתרגש עמוקות מהמחזה, פנה אל האדמו"ר בחיוך ובקריאה: "בחייאת רבנו, תיכנס". אולם האדמו"ר עמד על שלו וסירב בנחישות לאפשר להם לפנות עבורו את המעלית.

במקום זאת בחר האדמו"ר לרדת את כל שמונה הקומות ברגל.

האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א
האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א| צילום: צילום: שלומי כהן

לפני מספר שנים תועד מקרה דומה ומרגש: האדמו"ר הגיע לשכונת בתי אונגרין ב לניחום אבלים אצל משפחת אחד מחסידיו. בדרכו לדירה בקומה השלישית בבניין ללא מעלית, הבחין באדם שסחב בכבדות ארגזים של סודה ומים, והתעניין לאן הם מיועדים.

כששמע שהמשלוח מיועד בדיוק לבית האבלים שאליו הוא מגיע, לא היסס לרגע: הוא נטל מידיו את שישיית המים בעצמו, והורה למקורביו להירתם מיד ולסייע ליהודי בסחיבת המארזים. כאשר ניסו הגבאים להעיר בעדינות שהדבר אינו לפי כבודו, השיב האדמו"ר בפשטות האופיינית לו: "מה עם 'עזוב תעזוב עמו'?"

האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א סוחב בקבוקי שתייה (צילום: ארכיון)
האדמו"ר מדושינסקיאקידוש השםירושליםדושינסקיא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר