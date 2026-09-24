מחזה מרגש של אצילות נפש ופשטות נרשם בירושלים: האדמו"ר מדושינסקיא, הידוע בהנהגתו הרוממה ובאהבת ישראל שלו, הפתיע את חסידיו בבניין יוקרתי במעשה של ביטול עצמי נדיר.

האדמו"ר הגיע לביקור מיוחד אצל אחד מנגידי המוסדות מחוץ לארץ, המתארח בימים אלו בארץ לקראת חגי תשרי. הנגיד מתאכסן בפנטהאוז בקומה השמינית, ושם ערך טיש "לחיים" לכבוד האדמו"ר ופמלייתו.

אולם רגע השיא התרחש בסיום הביקור. האדמו"ר המתין למעלית בקומה השמינית יחד עם מקורביו, וכשהמעלית הגיעה סוף סוף, התברר שהיא מלאה בפועלים ערבים שעבדו בבניין. הפועלים זיהו מיד שמדובר באדמו"ר חשוב, ומתוך כבוד החלו מיד לצאת ולפנות את המעלית כדי לאפשר לו לעלות.

אך האדמו"ר סירב בתוקף. בטוב ליבו הוא הורה להם בחמימות להישאר במקומם, ואף דרש מאחד הפועלים שכבר יצא לחזור ולהיכנס פנימה. אחד הפועלים, שהתרגש עמוקות מהמחזה, פנה אל האדמו"ר בחיוך ובקריאה: "בחייאת רבנו, תיכנס". אולם האדמו"ר עמד על שלו וסירב בנחישות לאפשר להם לפנות עבורו את המעלית.

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במקום זאת בחר האדמו"ר לרדת את כל שמונה הקומות ברגל.