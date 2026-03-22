שילוב קטלני של טכנולוגיה מתקדמת ומארב מתוכנן היטב הכריע את ה"אליגטור" הרוסי בשמי דונייצק | תיעוד דרמטי חושף כיצד רחפן קטן הצליח לנטרל את אחד הנכסים היקרים והמתקדמים ביותר של חיל האוויר הרוסי (חדשות בעולם)
בעוד מדינות המפרץ מציפות את קייב בבקשות למזל"ט ה-"Sting" המהפכני שמשמיד "שאהדים", הנשיא זלנסקי מבהיר כי ההגנה על ארצו קודמת לכל ייצוא | בשיחה גלויה עם ערוץ ישראלי הוא חושף את טביעות האצבע של רוסיה בכטב"מים האיראניים ומצהיר בפני נתניהו: "יש לשנינו אינטרסים משותפים, אני מוכן לדיאלוג" (חדשות בעולם)
כשמסכי הסטארלינק כבו והכוחות הרוסיים נותרו "עיוורים" בשטח, המרוץ הנואש אחר קליטה הפך את צמרות המגדלים למלכודות מוות | זהו המחיר הקטלני שמשלמים החיילים בנקודות הגובה, בניסיון להשיב לעצמם את ה"חמצן הדיגיטלי" (חדשות בעולם)
ניסיון יצירתי וביזארי של חייל רוסי להתחפש ל"פינגווין" כדי לחמוק מחיישנים תרמיים הסתיים בחיסולו המתועד על ידי מל"ט אוקראיני | האירוע המצולם חושף טפח מהמציאות האכזרית והמביכה לא פחות מהחזית הקפואה (חדשות בעולם)
בשדות הקרב של אוקראינה נחשפת טקטיקה מפתיעה שמשנה את פני המאבק האווירי | חטיבת פודילסק ה-46 מדגימה כיצד חכות דייג פשוטות הופכות לכלי נשק קטלני, המאפשר "לדוג" את רחפני האויב מהשמיים בשיטה בטוחה וחסכונית מאי פעם (חדשות צבא)