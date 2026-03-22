תיעוד הפגיעה רחפן FPV אוקראיני "הפיל" מסוק Ka-52 רוסי ( צילום: רשתות חברתיות )

בסוף שבוע שעבר, כוחות אוקראיניים מהיחידה למערכות בלתי מאוישות (USF) רשמו הישג מבצעי מרשים באזור פוקרובסק שבמחוז דונייצק. מסוק תקיפה רוסי מסוג Ka-52 "אליגטור", שעלותו מוערכת בכ-16 מיליון דולר, הופל לאחר שנפגע ישירות על ידי רחפן FPV המבוסס על תקשורת סיב אופטי.

רחפן FPV בסיב אופטי שולח ומקבל פקודות דרך אור במקום רדיו, מה שמאפשר מהירות תגובה כמעט מיידית ודיוק גבוה, בלי הפרעות אלקטרומגנטיות. בניגוד לכך, רחפן רגיל משתמש בגלי רדיו, שנפגעים מהפרעות, טווח מוגבל ועיכוב קל בתגובה - מה שמפחית את יעילותו במבצעים קריטיים. השימוש בסיב אופטי הופך את הרחפן לעמיד בפני מערכות לוחמה אלקטרונית, מה שאיפשר פגיעה מדויקת למרות אמצעי ההגנה של המסוק.

המסוק צולל לאחר הפגיעה ( צילום: מסך )

האירוע החל כאשר מפעילים מגדוד "טורפי הגבהים" של החטיבה ה-59 איתרו ופגעו במסוק. בעקבות הפגיעה, המסוק נאלץ לבצע נחיתת חירום בשטח פתוח. לפי דיווחו של רוברט "מדיאר" ברובדי, מפקד חטיבת "ציפורי מדיאר" (ה-414), צוות המסוק ניסה להימלט מהמקום לאחר הנחיתה, אך חוסל זמן קצר לאחר מכן על ידי רחפנים נוספים שנשלחו לזירה כדי "להשלים את המשימה".

תיעוד שהופץ מציג את רגעי הפגיעה ואת הריסות המסוק הבוערות בשדה. מדובר בציון דרך נוסף בלוחמה המודרנית, המדגיש את היכולת של רחפנים זולים יחסית להשמיד כלי טיס משוריינים ומורכבים. עד כה, צבא אוקראינה מדווח על כ-350 מסוקים רוסיים שהופלו מאז תחילת הפלישה.