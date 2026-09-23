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מעמד חסר תקדים

חצי מיליון דולר לכניסה: המעמד במעונו של הגר"מ שטרנבוך

במעמד ייחודי בערב יום הכיפורים, התכנסו נגידים שתרמו כל אחד חצי מיליון דולר להצלת אלפי משפחות ברמת בית שמש ד' • הפוסק הכריע: "אני לוקח על עצמי את האחריות"

המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א| צילום: צילום: שמואל דריי

מעמד מיוחד ונדיר התקיים בערב יום הכיפורים במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראש בית הדין של העדה החרדית בירושלים. סף הכניסה למעמד עמד על תרומה של חצי מיליון דולר מכל משתתף, כאשר הכספים נועדו להצלת אלפי משפחות ב.

המעמד נערך בעקבות קריאתו האישית של הפוסק לנגידים ממקורביו, שנחלצו להעמיד קרן חירום של כשלושה מיליון דולר. הסכום הגדול הציל את חלוקת החג למשפחות רבות שעמדו בפני מצוקה קשה.

בית שמש נמצאת בעיצומה של תנופת בנייה אדירה, כאשר שכונת ד' לבדה מונה כיום למעלה מעשרת אלפי משפחות של בני תורה. גודלה של השכונה משתווה לעיר שלמה כביתר עילית, והיא הציבה את הנהלת הקופה המקומית בפני אתגר משמעותי.

המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)
המעמד במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א (צילום: שמואל דריי)

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