מעמד מיוחד ונדיר התקיים בערב יום הכיפורים במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראש בית הדין של העדה החרדית בירושלים. סף הכניסה למעמד עמד על תרומה של חצי מיליון דולר מכל משתתף, כאשר הכספים נועדו להצלת אלפי משפחות ברמת בית שמש ד'.

המעמד נערך בעקבות קריאתו האישית של הפוסק לנגידים ממקורביו, שנחלצו להעמיד קרן חירום של כשלושה מיליון דולר. הסכום הגדול הציל את חלוקת החג למשפחות רבות שעמדו בפני מצוקה קשה.

בית שמש נמצאת בעיצומה של תנופת בנייה אדירה, כאשר שכונת רמת בית שמש ד' לבדה מונה כיום למעלה מעשרת אלפי משפחות של בני תורה. גודלה של השכונה משתווה לעיר שלמה כביתר עילית, והיא הציבה את הנהלת הקופה המקומית בפני אתגר משמעותי.