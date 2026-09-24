בעיצומו של גל השקות מוזיקליות לקראת חג הסוכות, מקבל הציבור מתנה מיוחדת: מקהלת 'מלכות' משיקה מחרוזת חדשה ואנרגטית בשם 'יום-טוב-דיג', יצירה שנועדה להכניס את שמחת החג לכל סוכה ובית. המחרוזת מגיעה בהשתתפות שורה של זמרים: מנדי וייס, יודי ביאלוסטוצקי מארצות הברית, יואלי דוידוביץ, ילד הפלא ארי קראוס ותזמורתו של שמוליק ויינריך.

המחרוזת מופקת על ידי ארגון 'אנחנו וצאצאינו' במסגרת ערכות התוכן המחולקות לרבבות בתי ישראל בכל רחבי הארץ לקראת החג. היצירה מהווה חוליה רביעית בסדרת מחרוזות 'שמחת בית השואבה' שהפיק הארגון במהלך השנים עם מקהלת 'מלכות' וזמרים מובילים. המחרוזת משלבת בתוכה את שירי החג האותנטיים האהובים, לצד נגיעות להיטים עדכניים. הקונספט והעיבוד הקולי בוצעו על ידי פנחס ביכלר, המנצח על מקהלת 'מלכות'. העיבוד המוזיקלי הופקד בידי שמוליק ויינריך, שהעניק למחרוזת את המעטפת הצלילית המקצועית. בהפקה השתתפו מיטב המוזיקאים: אבי סינגולדה בגיטרות, אבי אבידני בתופים, דור אסרף בכלי נשיפה, ומורן בר און, רפי דוידוב ורועי ברנדייס בבראסים.

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ההקלטות בוצעו במספר אולפנים: אולפני 'אנחנו וצאצאינו', אולפני יונתן בלוי, אולפני 'זמירות - בנט' ואולפני מיכאל ויינברגר. את המיקס ביצעו חיים מוזס ומאיר גרשטיין.

המחרוזת מצטרפת לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג. יואלי דוידוביץ השיק לפני מספר ימים את אלבומו הראשון 'עננים', שנולד מתוך לימוד מסכת סוכה בכולל. גם חיים גרין השיק סינגל חדש בשם 'זמן שמחתנו', שלוקח את מילות הקידוש ועוטף אותן במקצב פריילאך חסידי.

הבחירה להשיק את המחרוזת דווקא בתקופה זו של השנה מגיעה לקראת חג הסוכות, המכונה 'זמן שמחתנו'. המחרוזת נועדה להעניק לציבור חוויה מוזיקלית שתלווה אותו במהלך ימי החג, בסוכה, בבית, ברכב או בכל רחבת ריקודים.