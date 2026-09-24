צעיר התחשמל בבניית סוכה בבני ברק ופונה לבית החולים

בחור בן 21 התחשמל הלילה (בין רביעי לחמישי) בבני ברק, לאחר שנגע בשוגג בכבל חשמל חשוף בעת הקמת סוכה ברחוב 600.

חובשי איחוד הצלה הגיעו למקום והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו להמשך טיפול כשמצבו מוגדר יציב.

חיים ישראל כץ, שמוליק לוסטיג ושייע פישר, חובשי איחוד הצלה שטיפלו באירוע, מסרו: "סיפרו לנו כי הוא התחשמל לאחר שנגע בשוגג בכבל חשמל חשוף במהלך בניית הסוכה. הענקנו לו טיפול רפואי בזירה שכלל חבישה ולאחר מכן הוא התפנה להמשך טיפול רפואי כשמצבו מוגדר יציב".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי פציעות הקשורים להקמת סוכות בימים האחרונים. אתמול (רביעי) נפצע גבר בן 60 באורח קל עד בינוני בבני ברק, לאחר שנפל מכסא במהלך בניית סוכה ברחוב הרב גניחובסקי. הפצוע סבל מחבלה בגפיים בעקבות הנפילה, והוא פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה.

אשר בראש: דגל בישיבת היערכות ראשונה דוד קליין | 22.09.26 1

ביום שלישי נפצעה תינוקת בת שנה באורח בינוני בבני ברק, לאחר שפלטת עץ נפלה עליה מגובה של כ-2.5 מטרים בעת שהמשפחה עסקה בהקמת הסוכה. התינוקת פונתה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. לדברי משפחתה, הפלטה נפלה מאזור הבוידעם בתוך הבית בעת שהורדו הקרשים לקראת החג.

בעקבות ריבוי מקרי הפציעות, בארגון איחוד הצלה קוראים לציבור לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות בעת הקמת ובניית הסוכות, וההכנות לקראת החג. "נקיטה בכללי הזהירות תמנע בס"ד אסונות מיותרים", נמסר מהארגון.