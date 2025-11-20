אחרי ההפרה הבוטה של חמאס אתמול, כאשר מחבלים ירו לעבר הכוחות בקו הצהוב, דובר צה"ל מפרסם כעת, כי אותר משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות ומכוון לעבר שטח ישראל | תיעוד גם של לוחמי צוות הקרב של חטיבת כפיר ממשיכים לטהר את מרחב הקו הצהוב (חדשות ביטחון)
8 לוחמי צה"ל נפצעו הבוקר בתאונת דרכים מבצעית בפאתי העיר עזה, כאשר האמר צבאי התהפך. מצבם של שני לוחמים הוגדר בינוני, בעוד שישה נוספים נפצעו באורח קל. הלוחמים, שהועברו לבית החולים "ברזילי" באשקלון, משתייכים לצוות הקרב של חטיבת כפיר | אמש, במרחב העיר עזה, מטוס קרב של חיל האוויר בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל את מאגד אבופקידו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס (צבא)
דובר צה"ל מפרסם תיעודים דרמטיים מניסיון התקיפה של המחבלים היום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה | בתיעוד נראים המחבלים ליד פיר המנהרה שממנו יצאו | בתיעוד המשך נראה פיצוץ אדיר מעל אחד המחבלים שניסה להימלט (צבא וביטחון)
בהכוונת אמ"ן ושב"כ, כוחות צוות הקרב של חטיבת כפיר איתרו ותקפו ברצועת עזה מספר משגרי רקטות אשר כוונו לשטח מדינת ישראל | במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בצפון ובמרכז רצועת עזה להשמדת תשתיות צבאיות של ארגוני הטרור בעל ובתת קרקע ולחיסול מחבלים (צבא)
לוחמי כפיר שפעלו במגנן בחאן יונס קיבלו פקודה לאסוף זבל משטח שמוגדר מאוים, תוך סכנת ירי צלפים ומרגמות. משפחות הלוחמים זועמות: "חיי בנינו אינם הפקר". בצה"ל טוענים שמדובר בפעולה הכרחית לשמירה על היגיינה (צבא)
במהלך השבועות האחרונים, כוחות חטיבת כפיר פועלים בעוצמה בדרום חאן יונס שברצועת עזה | במהלך הפעילות, הלוחמים איתרו מחסן אמצעי לחימה בו הוסתרו מספר רב של רימוני רסס, מטענים, פצצות מרגמה ונשק צלפים ועוד | התיעודים המלאים (צבא)
מלחמת עם כלביא: הרמטכ"ל זמיר פרסם הצהרה מוקלטת בה אמר בין היתר: "אני מבטיח לכם - כל מי שפוגע בכם משלם וישלם מחיר כבד בכל מקום ובכל זירה; ידענו שיהיו מחירים והם ממחישים את הסיבה לכך שפעלנו עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי" | צפו (חדשות מלחמה)
דובר צה"ל פרסם תיעוד מפעילות כוחות חטיבת כפיר במרחב חאן יונס -הכוחות חיסלו עשרות מחבלים והשמידו זירת מטענים, מבנים ממולכדים ואמצעי לחימה נוספים |כוחות צה״ל ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור בעזה על מנת להגן על ביטחון ישראל (צבא)
לאחר שהתעוררה סערה ברשתות הפלסטיניות כתוצאה מפרסום תיעודים של חיילי צה"ל כשהם מתנהגים באלימות כלפי פלסטינים בטול כרם, ובמקרים נוספים בוזזים רכוש וכסף, הבוקר דווח כי לפחות חייל אחד הודח וחייל נוסף הושעה לאחר תחקור צה"לי (צבא)