יענקי רוזנבוים בסינגל חדש: 'עולו אושפיזין' לסוכות

הזמר יענקי רוזנבוים משיק סינגל חדש לקראת חג הסוכות בשם 'עולו אושפיזין' - יצירה קצבית וסוחפת שמבקשת להכניס את שמחת החג לכל סוכה ובית. הסינגל מגיע בעיבודו המקצועי של יידלה אלטר, ומציע חוויה מוזיקלית ייחודית המשלבת קצב, אנרגיה ושמחה.

רוזנבוים, שהתפרסם בעבר ביצירה שבתית בניחוח מסורתי, בחר הפעם להפתיע בסגנון מוזיקלי שונה לחלוטין. השיר החדש מתאפיין בקצב אנרגטי המתאים לאווירת החג המיוחדת של סוכות. ההשקה בתקופה זו של השנה אינה מקרית - חג הסוכות, המכונה 'זמן שמחתנו', מהווה רקע רוחני מתאים למסר העמוק של היצירה.

להפקה המוזיקלית חבר רוזנבוים למעבד יידלה אלטר, שותפות שהניבה תוצאה מרשימה. השניים ישבו יחד על כל פרט, במטרה ליצור שיר שיביא את שמחת החג לידי ביטוי בהפקה מקצועית ועדכנית. אלטר, שאחראי על העיבוד המוזיקלי, הקולות והפקת השירה, הצליח להעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר.

את הלחן יצר דובי פרלמן, והמיקס בוצע בידי איצי ברי. את עיצוב העטיפה ביצע זעירא. השילוב בין כל אלה יצר יצירה המחברת בין המסורת לבין צלילים עכשוויים, תוך שמירה על האותנטיות המוזיקלית.

התוצאה היא שיר שמגיע בדיוק בזמן: כשהסוכות מתמלאות באורחים, בשירה ובריקודים, 'עולו אושפיזין' מבקש להוסיף עוד מנה של שמחה לאווירת החג. הסינגל מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת החג, ומציע פרשנות ייחודית ונוגעת ללב לשמחת סוכות.