שני מחבלים חוסלו ברצועת עזה על ידי כוחות צה"ל, לאחר שחצו את הקו הצהוב. מדובר בשני אירועים שונים | "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל (צבא וביטחון)
חיל האוויר תקף הערב בעיר עזה שבצפון הרצועה, בשטח שבשליטת ארגון הטרור, לאחר שתי ההפרות של חמאס ביממה האחרונה | הפלסטינים דיווחו על "חגורת אש" | פטריית עשן גדולה נראתה למרחקים מעל אזור התקיפה (אקטואלי, ביטחון)
במהלך שבת קודש, חוסל מי שתכנן את את התוכנית השטנית חומת יריחו | ראאד סעד, ממוקם במקום השני בהנהגת ארגון הטרור הרציחני חמאס, ובעבר היה יעד של צה"ל מספר רב של פעמים | חיסולו התרחש כשהיה בתוך רכב בכיכר נאבלסי שבמערב העיר עזה | השם שניתן למבצע - "סעודה אחרונה" (חדשות בארץ)
שני פצועים בפיגוע דקירה סמוך לעטרת, המחבל נוטרל | שעות לאחר שדרס לוחמת צה"ל ופצע אותה, כוחות הביטחון איתרו בחברון את המחבל ברכב בו ביצע את הפיגוע | המחבל ניסה להימלט תוך שהוא מסכן את הלוחמים שירו לעברו וחיסלו אותו (צבא)
שורדת השבי אמילי דמארי הגיבה הערב לפרסום על חיסול מחבל חמאס חאזם נעים, שהחזיק בה וברומי גונן בשבי במהלך פעילות של צה"ל ברצועה, ואמרה כי "צרחות של אושר, אנשים לא יבינו מה המפלצת הזה היה בשבילי ובשביל רומי" (בארץ)
במהלך השבת אישרו בכירים חות'ים, כי ראש הממשלה חוסל בתקיפה הישראלית יחד עם עוד מספר בכירים, שכוללים שרים, מנהל הלשכה המדינית ועוד | צה"ל ושב"כ עדכנו במקביל, כי בשבת הותקף מחבל מרכזי בשירות חמאס וההערכות הן שמדובר בדובר חמאס המפורסם לשמצה אבו עוביידא (חדשות בארץ)