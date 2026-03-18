בבלי
ניסיונות ההתעצמות נמשכים

כך חוסל מחבל שקידם את פרויקט דיוק הטילים של החמאס • צפו

צה"ל ממשיך לפגוע בניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ואתמול חיסל מהאוויר מחבל שקידם את פרויקט דיוק הטילים של הארגון • צפו החיסול (צבא)

תיעוד מחיסול המחבל

צה"ל תקף אתמול (שלישי) וחיסל את המחבל יחיא אבו-לבדה, מפקד במחלקת האספקה של ארגון הטרור חמאס.

במסגרת תפקידו אבו-לבדה היה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו-לבדה הוביל וקידם עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות ורכיבים אלקטרונים מתקדמים לקידום מפעל הייצור של חמאס. בין היתר, ציוד זה שימש את ארגון הטרור חמאס במתקפת השבעה באוקטובר.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול למיגור ניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה ולהסרת כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר