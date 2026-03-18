כך חוסל מחבל שקידם את פרויקט דיוק הטילים של החמאס • צפו

צה"ל תקף אתמול (שלישי) וחיסל את המחבל יחיא אבו-לבדה, מפקד במחלקת האספקה של ארגון הטרור חמאס.

במסגרת תפקידו אבו-לבדה היה אמון על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

אבו-לבדה הוביל וקידם עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות ורכיבים אלקטרונים מתקדמים לקידום מפעל הייצור של חמאס. בין היתר, ציוד זה שימש את ארגון הטרור חמאס במתקפת השבעה באוקטובר.

דובר צה"ל מציין כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול למיגור ניסיונות ההתעצמות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה ולהסרת כל איום על מדינת ישראל ואזרחיה".