השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יו"ר עוצמה יהודית, פגש במהלך סיור מקצועי באחד מבתי הכלא את המחבל חסאן סאלמה, מבכירי ארגון החמאס וחברו של יחיא סינוואר ימ"ש.

סאלמה הוא האחראי לפיגועי ההתאבדות בקו 18 בירושלים בשנת תשנ"ו, שבהם נרצחו 46 יהודים הי"ד. במהלך המפגש הטיח בן גביר בפני המחבל כי כאשר יתמנה לשר הביטחון, הוא יוציא אותו להורג.

לאחר הביקור תיאר השר את המפגש כ"סגירת מעגל ענקית". "כנער עמדתי ברחובות והפגנתי לאחר פיגועי התופת הנוראיים בקו 18 בירושלים. עשרות חפים מפשע נרצחו, ומשפחות שלמות נחרבו", אמר.

"לפני כשבועיים הגעתי לכלא ופגשתי פנים אל פנים את הארכי מחבל חסאן סאלמה - מבכירי חמאס, חברו ושותפו של יחיא סינוואר ימ"ש, שנשלח בידי הצורר מוחמד דף ימ"ש ליהודה ושומרון לארגן את אותם הפיגועים באוטובוסים", הוסיף בן גביר.

השר תיאר את רגעי המפגש: "אמרתי לו שהנער שהפגין אז ברחובות הוא היום השר לביטחון לאומי והסתכלתי לשטן בעיניים. הוא רעד והיה מבוהל - ויש לו סיבה טובה".

בן גביר הבהיר כי "כשר לביטחון לאומי הובלתי מדיניות שהפכה את חייו לגיהנום. ובעזרת ה', כשר הביטחון, אפעל לכך שמחבלים רוצחים כמוהו יוצאו להורג, ואקדם את מדיניות ההגירה מעזה ומיהודה ושומרון".