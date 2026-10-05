חוק השירות האזרחי לחרדים פקע בסוף חודש אוגוסט, אך הפרשה המשפטית סביבו ממשיכה. היום (יום שני) התברר כי בית המשפט העליון דחה בקשה למחוק את העתירה שהגישה "ישראל חופשית", ובכך נותרה על הפרק האפשרות להתערבות בגובה דמי הקיום של כ-1,400 משרתים חרדים שכבר נמצאים במסלול.

השופט דוד מינץ הורה למדינה להגיש עד 13 באוקטובר תגובה מעודכנת לגבי המשך הדיון בסוגיית השוואת דמי הקיום. ההחלטה מגיעה לאחר שהמדינה טענה כי העתירה התייתרה בעקבות פקיעת החוק, אך "ישראל חופשית" השיבה כי המחלוקת על דמי הקיום נותרה רלוונטית למשרתים הפעילים.

בשנת 2014 נחקק חוק שירות לאומי-אזרחי שהסדיר את מסלול השירות האזרחי עבור מי שהיו במעמד "תורתו אומנותו". במקביל פעל ההסדר בחוק שירות ביטחון שאפשר את דחיית השירות לבני הישיבות.

ביוני 2023 פקע ההסדר של "תורתו אומנותו", ומאז הוארך חוק השירות האזרחי מעת לעת באמצעות הוראות שעה. בסוף שנת 2025 עתרה "ישראל חופשית" לבג"ץ וטענה כי בהיעדר הסדר גיוס תקף, אין לאפשר הפניה ומימון של מועמדים חרדים לשירות האזרחי. בעתירה הועלתה גם טענה נוספת: פער משמעותי בדמי הקיום בין המשרתים החרדים לבין משרתי השירות הלאומי הכללי.

ב-11 ביוני השנה הוציא בג"ץ צו על תנאי, שבמסגרתו ביקש מהמדינה ומהכנסת להסביר, בין היתר, מדוע לא להשוות את דמי הקיום של המשרתים החרדים לאלו של משרתי השירות הלאומי הכללי.

המדינה: העתירה התייתרה

ב-31 באוגוסט פקע החוק. המדינה הודיעה לבג"ץ כי מועמדים חדשים כבר אינם יכולים להצטרף למסלול, וכי העתירה התייתרה. מנגד, המדינה הבהירה כי מכוח סעיף 36(ב), מי שכבר החלו את השירות ממשיכים בו וזכויותיהם נשמרות עד לסיומו - כ-1,400 משרתים.

"ישראל חופשית" טענה בתגובה כי העתירה לא התייתרה, משום שהמחלוקת על דמי הקיום נותרה רלוונטית למשרתים הפעילים. היום בג"ץ קיבל את עמדתה ולא מחק את העתירה בשלב זה.

אלפי שקלים בחודש על הכף

לפי הנתונים שהוצגו בהליך, במסלול החרדי התשלום עשוי להגיע לכ-4,580 שקלים בחודש, בעוד שבהסדר המקביל בשירות הלאומי הכללי מדובר בכ-1,305 שקלים.

אם בג"ץ יורה על השוואת התשלומים, חלק מהמשרתים עלולים לאבד אלפי שקלים בחודש. מנגד, חשוב להדגיש כי בשלב זה בג"ץ לא הורה על קיצוץ בדמי הקיום, והסוגיה עדיין נבחנת במסגרת העתירה.

כעת המדינה תידרש להגיש את עמדתה המעודכנת עד 13 באוקטובר, ולאחר מכן עשוי בג"ץ להכריע בשאלת דמי הקיום של החיילים החרדים שכבר נמצאים במסלול.