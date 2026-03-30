הנציגים החרדים שהתחייבו לא להצביע בעד התקציב עד שיעבור חוק הגיוס, נכנעו שוב ויצביעו בעד התקציב בקריאה ראשונה | התקווה היא שראש הממשלה נתניהו לא ינצל זאת שוב לזרות חול והפעם באמת יעביר חוק גיוס (חדשות חרדים)
הנציגים החרדים מסרבים לעת עתה לתמוך בתקציב שהיה אמור לעלות היום במליאה, וזאת בשל אי התקדמות בכל הנוגע לחוק הגיוס | קודם פגישת ראש הממשלה עם הנציגים החרדים וסמוטריץ הבהיר האחרון, כי אם עכשיו לא מעבירים תקציב, אפשר לפזר כעת את הכנסת | האופוזיציה תעלה ברביעי חוק לפיזור הכנסת (פוליטי)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)
יאיר סעדה הוא תלמיד הישיבה מישיבת כסא רחמים, ששהה בבית הוריו בעת שקדח מחום - והושלך הלילה לכלא הצבאי ל-10 ימים | שוטרי המשטרה הצבאית פשטו ללא התראה מוקדמת על הבית, וגררו אותו ממיטתו - מבלי להתחשב במצבו הבריאותי (חרדים)
בועז ביסמוט יושב ראש ועדת החוץ והביטחון נפגש הבוקר עם בכירי רבני חב"ד בישראל, במשרדי "בית דין רבני חב"ד", לפגישה ממושכת על דיוני חוק הגיוס | במוקד: האתגרים הייחודיים לבחורי ישיבות החסידות (חרדים, בארץ)
חוק הגיוס שהחל להתקדם היום בוועדה בכנסת, קיבל את אישורו של נתניהו וזכה ל"אור ירוק" מהמנהיגים החרדים – ומאידך גורר ביקורת רבה גם בתוך הקואליציה, כאשר גם חברים בליכוד ובציונות הדתית מתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית | סמוטריץ' מכנס הערב דיון דחוף והבהיר: "הנוסח הנוכחי לא מאפשר תמיכה" (חדשות, פוליטי)
חברי בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני רוחני העליון של חסידות חב"ד, ערכו היום סבב ביקורים שני בישיבות החסידות | ברקע: אתגר הגיוס לצה"ל, מעצרי בחורים בנתב"ג, נסיעות לחצר הרבי ולשנת לימודים ב-770 (עולם הישיבות)
"אללה אכבר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים, ניצחון לאסלאם" - זאת סיסמתם הרשמית של החות'ים בתימן | ובכל זאת, המערב ממשיך להזרים מיליונים ל"סיוע הומניטרי", כספים שבמקום להגיע לאזרחים הרעבים של תימן, משמנים את מכונת המלחמה של ארגון הטרור התימני | הצצה לחיים בצל ארגון הטרור החות'י (מגזין בבלי)
רוסיה פותחת במבצע הגיוס הגדול ביותר לתקופת סתיו מאז 2016. צו הגיוס עליו חתם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יחול על אזרחים בני 18 עד 30, ויתקיים בין 1 באוקטובר ל-31 בדצמבר 2025, זאת כחלק מהרחבת הכוח הצבאי לנוכח מלחמת רוסיה-אוקראינה | ברקע: חקיקה חדשה לשינוי מבנה הגיוס, וטענות אוקראיניות שגיוסי חובה משתתפים בלחימה, על אף הכחשה רוסית (בעולם)
השר לשעבר גולדקנופף, שנהפך לחבר כנסת אחרי התפטרותו, הגיע היום לועדת הכנסת ונשא נאום מלא בפאתוס, על כך שלא עמדו בהסכמים בנוגע לחוק הגיוס | אדלשטיין מצידו לא מרפה ואמר בדיון למשפחות משרתי המילואים: "מבטיח לא להפקיר אתכם ולפעול לחוקק חוק גיוס אמיתי, בתוך הוועדה או מחוצה לה |אדלשטיין הודח בוועדה וביסמוט מונה כמחליפו | צפו (חדשות)
אחרי שלושה חודשים של עמל התורה, בחורי הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים יצאו ל'בין הזמנים' המורכב ביותר שהיה לציבור החרדי מאז קום המדינה, עם חשש אמיתי של גל מעצרים המוני | "בבלי" עם מדריך מיוחד - מה עושים כדי לא להיעצר, מה עושים כשנעצרים והנחיות נוספות וחשובות (חדשות חרדים)