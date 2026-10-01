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שוחררו במקום

אברך נעצר במחלף פולג ובן ישיבה בצומת עלי – שוחררו במקום

אברך נעצר במחלף פולג ובן ישיבה בצומת עלי – שניהם שוחררו לאחר הגעת מוחים למקום • האירועים מתרחשים על רקע מעצרים נמשכים של בני ישיבות

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שני ניסיונות מעצר של בני ישיבות בוצעו במהלך הלילה האחרון (רביעי), כאשר בשני המקרים הבחורים שוחררו במקום לאחר שמוחים הגיעו למקום ופעלו לשחרורם.

המקרה הראשון התרחש בשעה 21:40 בכביש 2 במחלף פולג, כאשר אברך נעצר בכוונה להעבירו לידי . עם פרסום הידיעה על המעצר, האברך שוחרר.

המקרה השני אירע בשעות הבוקר המוקדמות, בשעה 4:18, בכביש 60 בצומת עלי בתחנת הדלק. גם במקרה זה, בן ישיבה נעצר על ידי כוחות הביטחון, אך עם הגעת המוחים למקום הבחור שוחרר.

הפגנה נגד הגיוס | ארכיון (צילום: חיים גולדברג/פלאש90)

השבוע התקיימה תהלוכת ענק בירושלים ועצרת הוקרה לאסירי עולם התורה – בחורים ואברכים שנעצרו ונשפטו למאסר בכלא הצבאי בעקבות אי-התייצבותם בלשכות הגיוס. אלפי משתתפים גדשו את רחובות העיר במהלך האירוע.

בעצרת השתתף אברך ששוחרר לאחרונה מהכלא הצבאי, שסיפר על חווית המעצר והחשיבות של הליווי שמעניק ארגון 'נותנים גב'. "ברגע שהיה מי שהדריך אותי, הרגשתי שיש מישהו שעומד מאחוריי", מסר האברך בריאיון.

במקביל, איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים הגיש בקשה דחופה לבג"ץ לעצור את המהלך הנוגע להטבות המס למוסדות תורניים. לטענת האיגוד, רשות המסים שלחה למאות מוסדות מכתבים ובהם דרישה להעביר תצהירים ורשימות של תלמידים, כולל מספרי תעודות זהות, עד 11 באוקטובר.

משטרה צבאיתעולם התורהגיוסמעצר בני ישיבה

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