ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א הגיע אמש (ראשון) לכינוס מיוחד של רשימת 'דגל התורה' שהתקיים בסוכה של הח"כ המיועד יהודה ויספיש במודיעין עילית, ושם את המשא לחברי הרשימה.

ראש הישיבה פתח את דבריו בברכה למועמדי דגל התורה שנכחו במקום: "ברשות כל המועמדים של דגל התורה אשר נמצאים פה הרב יעקב אשר ראש התנועה, הרב פינדרוס והחכי"ם החדשים הרב רוזנטל, הרב ויספיש והרב זלץ".

הגאון רבי הירש שליט"א תיאר את המצב הנוכחי במילים חריגות: "למעשה, אנחנו עומדים בפני מערכה שמאז שאני נמצא בארץ ישראל, לא היה דבר כזה - אני לא יודע מה היה קודם. המצב שלנו של היהודים כיום בארץ ישראל קשה, לא היה דבר כזה".

ראש הישיבה המשיך והתייחס למצב הבינלאומי: "כל העולם נגדינו גם באמריקה שחשבנו שהם לטובתינו זה לא נכון, כמעט רוב האמריקאים כבר נגדנו". הוא הוסיף והמחיש: "נתאר לעצמנו שיש חס ושלום מלחמה ואנחנו צריכים מאמריקה שישלחו לנו דברים לעזור לנו - הם יגידו לנו שהם לא יכולים. אנחנו צריכים היום סייעתא דשמיא גדולה של הקב"ה".

הגרמ"ה הירש שליט"א הסביר את הקשר בין המצב הרוחני למצב המדיני: "וכדי למנוע את החוסר סייעתא דשמיא - החוסר סייעתא דשמיא מגיע על ידי התחזקות של השמאל ואנחנו צריכים כמה שאפשר למנוע את התחזקות של השמאל. יש אנשים שאומרים זה לא כלום הם לא עושים והם לא יעשו זה לא נכון! כולם צריכים לדעת שאין מקום להתמרמרות שיש לכל אחד צריך לעשות את המקסימום של המקסימום של השתתפות בבחירות עבור ג'".

ראש הישיבה הדגיש את חומרת המצב ואת הצורך בהשתתפות מלאה: "אי אפשר להשתמש במילים זה לא יהיה כמו שעד עכשיו לא היה. אם חס ושלום לא יהיה פה משהו גדול פחות מ-10 מנדטים שלנו זה לא טוב! זו הדרך היחידה למנוע את הכוח של השמאל בארץ ישראל זה מה שצריך לעשות".

הגאון רבי הירש שליט"א סיים את דבריו בברכה: "הקב"ה יעזור לכל אחד ואחד שנמצאים פה, ולכל אחד - שיעזור כמה שהוא יכול לעזור יהיה לו סייעתא דשמיא מהקב"ה ואנחנו ננצח בגדול ויהיה קידוש שם שמים".